vor 20 Min.

Investor lässt alte Zeuna-Stärker-Hallen abreißen

Jahrelang herrschte auf dem ehemaligen Zeuna-Stärker-Areal in Oberhausen Stille. Nun reißen Bagger die Gebäude ab.

Von Michael Hörmann

Viele Jahre lang tat sich auf dem Gelände an der Äußeren Uferstraße in Oberhausen fast gar nichts. Hinter der großen Mauer am Straßenrand liegt das frühere Firmengelände des traditionsreichen Unternehmens Zeuna-Stärker, das mittlerweile an einem anderen Standort sitzt und nun auch Faurecia heißt. Der französische Konzern hat Zeuna-Stärker gekauft. Zeuna-Stärker war im Jahr 1937 nach Oberhausen umgesiedelt. Aus dieser Zeit stammen auch die alten Produktionshallen. Jetzt herrscht Bewegung auf dem Areal nahe der Wertach.

Bagger sind vorgefahren. Es ist laut. Der Grund: die alten Hallen werden abgerissen. Dies hat der neue Eigentümer der weitläufigen Industriebrache veranlasst. Die Firma Solitas hat das sechs Hektar große Areal gekauft, um es zu bebauen. Ein Wohnquartier, das bis zu 1300 Menschen einmal beherbergen soll, ist das Ziel. Das Investitionsvolumen liegt im dreistelligen Millionenbereich.

Damit die Wohnungen einmal errichtet werden können, kommen derzeit die alten Hallen weg. Diese unternehmerische Entscheidung gefällt nicht jedem. Ein Leser hat sich an unsere Zeitung gewandt. Er bedauert, dass historische Gebäude nun offenbar in großem Stil abgerissen werden. Die Stadt Augsburg sieht keinen Anlass, hier einzuschreiten, heißt es auf Anfrage. Baureferent Gerd Merkle sagt: „Nachdem die Gebäude auf dem Zeuna-Stärker-Areal keine denkmalgeschützten Gebäude sind, obliegt es dem Grundstückseigentümer, zu entscheiden, welche Gebäude erhalten werden.“

Da in den Hallen und im Boden Altlasten vorhanden sind, müssen diese ebenfalls entsorgt werden. Aus heutiger Sicht ist mit einem Baubeginn für das Millionenprojekt im Jahr 2020 zu rechnen.

Zunächst läuft noch ein aufwendiges Genehmigungsverfahren. Zum Plangebiet gehören ferner zwei Kindertagesstätten, die an zwei unterschiedlichen Standorten errichtet werden. Gleichfalls soll die benachbarte Drei-Auen-Schule vom Bauprojekt profitieren. Eine große Sportanlage, die dann von der Schule genutzt wird, ist im Plangebiet enthalten.

