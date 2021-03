21.03.2021

Inzidenzwert über 100: Wann kommt die "Notbremse"?

Plus Am Sonntag liegt die Corona-Inzidenz in Augsburg bei 112,3. Ob es Einschränkungen gibt, entscheidet sich wohl am Montag. Am Schul- und Kitabetrieb ändert sich nichts.

Von Stefan Krog

Augsburg hat am Wochenende beim Corona-Inzidenzwert die 100er-Marke überschritten. Der Wert lag laut Robert-Koch-Institut am Samstag bei 104,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen, am Sonntag stieg er weiter auf 112,3. Damit stehen Einschränkungen bei den meisten Geschäften an - hier wird es wieder auf die reine Abholung vorbestellter Waren hinauslaufen. Ausgenommen sind wie vor dem 7. März Supermärkte, Drogerien und Baumärkte. Friseure sind nicht betroffen.

Auch schärfere Kontaktbeschränkungen (wieder nur eigener Hausstand plus eine weitere Person) sowie eine nächtliche Ausgangssperre ab 22 Uhr sind absehbar. Damit es soweit kommt, muss der Wert von 100 an drei aufeinander folgenden Tagen überschritten werden. Die Notbremse würde dann mit zwei Werktagen Verzögerung in Kraft treten.

Corona in Augsburg: Die Tendenz geht seit Tagen deutlich nach oben

Dass es im Lauf der kommenden Woche soweit sein wird, kann als sicher gelten. Ob es am Montag zur Entscheidung kommt, hängt davon ab, wie sich der Wert bis dahin darstellt. Übers Wochenende sind, weil Labore mit reduzierter Kapazität arbeiten, manchmal geringfügige Schwankungen nach unten festzustellen - sie wirken sich auch noch auf den Wert am Montag aus.

Die Tendenz geht aber seit Tagen deutlich nach oben. Die Stadt ermittelt auch einen eigenen Inzidenzwert, der in der Regel das aktuelle Geschehen besser abbildet, weil es keine Meldeverzögerung ans RKI gibt. Hier lag der Wert am Samstag bei 109, am Sonntag bei 112,7. Das Gesundheitsamt war zuletzt davon ausgegangen, dass ein Wert von 200 bereits Anfang April erreicht sein könnte. Das Erreichen des 100er-Wertes war eigentlich erst für Mitte kommender Woche vorausberechnet worden.

Am Betrieb von Schulen und Kitas ändert sich zunächst nichts. An den Schulen bleibt es beim Wechselunterricht, auch wenn bis zum Ende der Vorwoche noch keine Schnelltests für Schüler in Augsburg verteilt werden konnten, weil die Lieferung des Freistaats nach Angaben der Stadt noch ausstand. Für die Entscheidung über den Betrieb an Schulen und Kitas war der Wert am Freitag maßgeblich, der immer als Stichtag für die folgende Woche herangezogen wird. Er lag am Freitag laut RKI bei 92,7. Übernächste Woche sind dann ohnehin erst einmal Osterferien.

Lesen Sie dazu auch: Corona-Inzidenz steigt über 100: Statt Lockerungen stehen Schließungen an

Themen folgen