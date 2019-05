vor 36 Min.

Ist der Thron der russischen Zaren bald in Augsburg zu sehen?

Vor gut zehn Jahren arbeiteten die Kunstsammlungen als erstes deutsches Stadtmuseum mit dem Moskauer Kreml zusammen. Jetzt soll es wieder ein gemeinsames Projekt geben. Die Zaren spielen eine große Rolle.

Von Nicole Prestle

Moskau und Augsburg, das war vor über zehn Jahren eine erfolgreiche Verbindung: Die Museen des Kremls stellten damals im Maximilianmuseum Objekte der Zarenzeit aus, viele davon waren einst in Augsburg gefertigt worden. Ein Jahr später folgte der Gegenbesuch: Als erstes deutsches Stadtmuseum zeigten die Augsburger Kunstsammlungen Objekte aus der Fuggerstadt im Kreml.

Russland scheint diese Zusammenarbeit in guter Erinnerung zu haben, denn jetzt kam es wieder auf die Städtischen Kunstsammlungen zu. Das Peterhof-Museum aus St. Petersburg hat den Augsburgern eine Ausstellung angetragen, erneut geht es um Kunstschätze der Zaren. Zu sehen sein soll sie zwischen Dezember 2019 und März 2020 im Schaezlerpalais – vorausgesetzt, der Stadtrat gibt in seiner Sitzung am Mittwoch sein Okay.

Die Ausstellung ist Teil eines Projektes, das den interkulturellen Austausch zwischen Deutschland und Russland fördern und Menschen die russische Kultur näher bringen soll. Der Freistaat Bayern hat sich in einer Vereinbarung mit Russland zudem darauf geeinigt, das gemeinsame Kulturerbe zu erforschen, zu bewahren und bei den Bürgern bekannter zu machen.

Bei der Ausstellung geht es auch ums Geld

Augsburgs Kulturreferent Thomas Weitzel stellte das Projekt vergangene Woche im nichtöffentlichen Teil des Kulturausschusses vor. Nichtöffentlich deshalb, weil es auch ums Geld geht: Rund 270000 Euro soll die Schau kosten. Das Peterhof-Museum würde sie zusammenstellen und käme für die Transportkosten auf. Der Freistaat Bayern will 85000 Euro zusteuern, die Stadt soll die selbe Summe geben. Der Rest, rund 185000 Euro, würde laut aktueller Kalkulation über Sponsorengelder und Eintrittspreise finanziert.

Für die Städtischen Kunstsammlungen bzw. die Stadt Augsburg sind diese 85000 Euro keine kleine Summe. Schließlich organisieren die Museen in diesem Jahr bereits ein anderes großes Ausstellungsprojekt, für das ein städtischer Anteil von 350000 Euro veranschlagt ist: Zum 500. Todestag von Kaiser Maximilian I. ist ab 15. Juni eine Ausstellung über den Monarchen im Maximilianmuseum zu sehen. Das Stammhaus der Kunstsammlungen ist für den Aufbau seit einigen Tagen geschlossen.

Kulturreferent Weitzel macht sich dennoch für die Peterhof-Ausstellung stark: „Wenn man ein solches Angebot für eine Großausstellung bekommt, muss man es eigentlich annehmen“, sagt er. Denn aus dem Peterhof-Museum kämen mit der Ausstellung zumindest zeitweise auch Objekte zurück, die vor Jahrhunderten in Augsburgs Silber- und Goldschmieden entstanden. „Wir könnten diese Objekte mit dem Bestand unserer Kunstsammlungen ergänzen.“

Und dann gebe es da noch ein Argument, das für die Ausstellung spreche: Schloss Peterhof, auch das „Versailles der russischen Zaren“ genannt, war einst die Sommerresidenz der russischen Zaren. Es gilt als die Fontänen-Hauptstadt Russlands und steht auf der Unesco-Welterbeliste. Die Wasserversorgung dort basiert auf einem System, das Zar Peter der Große mit Experten Anfang des 18. Jahrhunderts entwickelte. Augsburg, das sich mit seiner historischen Wasserversorgung gerade selbst um den Welterbe-Titel bemüht, hat großes Interesse am Austausch mit Orten, die sich mit der Wasserthematik befassen.

Das Konzept für die Ausstellung steht bereits

Die Kuratoren der Peterhof-Museen haben gemeinsam mit den Augsburger Kunstsammlungen bereits eine Liste möglicher Ausstellungsobjekte zusammengestellt. Laut Weitzel geht es um Plastik, Malerei, Kunsthandwerk und andere Genres, auch der Zarenthron käme für die Zeit der Ausstellung nach Augsburg. Zu sehen bekämen die Besucher darüber hinaus Kleidungsstücke aus dem Besitz von Zar Peter und Katharina der Großen sowie eine festlich eingedeckte Tafel des höfischen Zeremoniells.

So prunkvoll und glänzend die Geschichte von Schloss Peterhof ist, so viele Tiefpunkte erzählt sie: Die deutsche Wehrmacht plünderte und zerstörte die Anlage im Zweiten Weltkrieg, zeitweise diente sie als Stützpunkt der deutschen Truppen. Kurz nach Kriegsende, im Sommer 1945, wurde ein Teil der Parkanlage wiedereröffnet. „Schloss Peterhof ist heute ein Symbol für die Aufbauleistung eines gemeinsamen Kulturerbes, dem 75 Jahre nach Kriegsende besondere Bedeutung zukommt“, heißt es in der Beschlussvorlage für Augsburgs Stadträte.

Kommt sie nach Augsburg, wird die Ausstellung „Kunstschätze der Zaren – Meisterwerke aus Schloss Peterhof“ ab Mitte Dezember in Augsburg zu sehen sein. In Schloss Peterhof werden sie für die Zeit der Ausstellung niemandem fehlen: Laut Kulturreferent Thomas Weitzel müssen die Museen dort jeden Winter Ausstellungsstücke abhängen, da die einstige Sommerresidenz der Zaren bis heute nicht beheizbar ist...

