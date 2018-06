vor 26 Min.

Ist die Fahrradstadt nur ein Hype?

Fahrradstadt 2020: Wird die Stadt nur für eine kleine, laute Minderheit umgebaut, oder steckt da vielleicht mehr dahinter?

Von Sven Külpmann

Sven Külpmann, 35, ist Sohn eines Fahrlehrers, lebt aber seit Jahren ohne Auto. Er schreibt regelmäßig die Kolumne Radlerleben.

Ich rolle mal wieder - was ich ungern tue - über einen für den Radverkehr freigegebenen Fußweg. Da ich mich an Fußgängern und parkenden Autos vorbeischlängeln muss, verlangsame ich meine Fahrt. Dabei fühle ich mich wie ein Aussätziger: Ein Fußgänger schaut mich grimmig an. "Scheiß Radler" brummt ein älterer Herr, als ich gemäßigt an ihm vorbeirolle. "Danke, Fahrradstadt" höre ich mich grummeln. Links prescht der Kraftverkehr auf einer fast leeren Fahrbahn vorbei in die Stadt, und ich bekomme das Gefühl nicht los, dass ich hier nicht hingehöre. Mitten in dieser Szene erinnere mich an einen Leserbrief, den ich gelesen habe.

Hype für eine Minderheit?

Die Fahrradstadt sei nur ein Hype für eine kleine Minderheit, meinte der Autor. Mit dieser Meinung ist er bestimmt in der Mehrheit unserer Autogesellschaft verortet, die nach einem guten halben Jahrhundert der Bevorzugung des Kraftverkehrs nichts am Status quo ändern will. Ein paar Freaks würden nur ihre Art der Fortbewegung zu einer Ideologie erheben, mögen viele denken und vergessen das große Bild, in das sich das Projekt "Fahrradstadt 2020" einfügt.

Nach den Jahren des Wirtschaftswunders, welches maßgeblich von der Automobilindustrie befeuert wurde, geht es heute um mehr als ein bisschen Radeln zum Biergarten oder Gutmenschentum auf zwei Rädern: Wir sind konfrontiert mit wachsenden Städten, zunehmendem Lieferverkehr, versiegenden Rohstoffquellen und Klimaerwärmung. Daher gibt es den Lärmaktionsplan der Stadt, Luftreinhaltepläne, die Agenda 21 und globale Klimaabkommen. Dass wir in der Zeit eines mobilen Paradigmenwechsels leben, können eigentlich nur noch Ignoranten leugnen, die von ihrer eigenen Bequemlichkeit ablenken, indem sie die Forderung nach modernerer und gerechterer Verteilung des öffentlichen Raums als die Idee von ein paar Spinnern abtun.

Neue Liefermethoden

Während in anderen Ländern Kommunen ihre Stadtkerne ganz oder teilweise für den Kraftverkehr abriegeln, blockieren wir Innovation hierzulande mit unserem Festhalten am Kfz. "Lieferverkehr frei" kann man in holländischen Innenstädten immer seltener lesen. Stattdessen beleben Kfz-freie Innenstädte die Entwicklung neuer Liefermethoden. Die Supermarktkette Albert Heijn suchte sich einen Partner aus der Fahrradbranche, der ein Fahrzeug entwickelte, um den städtischen Heim-Lieferservice unabhängig von Fahrverboten betreiben zu können. So entstand ein Lastenrad, das 1500 Liter Ladevolumen und 350 Kilo Zuladung hat und so reichlich Haushaltseinkäufe zum Kunden bringen kann. In Deutschland kooperieren Logistikunternehmen wie UPS und DHL mit Fahrradherstellern, um das Gleiche zu bewerkstelligen. Der Durchschnittsautofahrer bekommt das seltener als die Erhöhung der Benzinpreise oder den Wertverfall seines Autos dank Diesel-Skandalen mit. Aber es ist eine Realität, und zwar keine von ein paar Spinnern, sondern eine globale, in der es darum geht, unsere Städte dauerhaft lebenswert zu machen. Gerade als ich der Autotür ausweiche, die sich vor mir öffnet, stelle ich mir vor, was für eine wundervolle Stadt wir haben könnten, wenn wir uns dieses große Ganze noch mal vor Augen führen würden und unseren persönlichen Komfort zurückstellen. Wir müssen nicht für unsere alltäglichen Wege, die selten länger als 5 km sind, ein Auto hin- und herbewegen. Denn damit nehmen wir uns, unseren Mitbürgern, unserer Umwelt und Wirtschaft interessante, gesunde und sparsame Möglichkeiten, die eine alternative mobile Zukunft bringen könnte.

