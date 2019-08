vor 33 Min.

Jaguar-Fahrer war auf Kokain, E-Scooter-Fahrer auf Gras

Im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle am Sonntag in der Berliner Allee hat die Polizei einige Drogenkonsumenten aufgespürt. Was da so alles passierte.

Nachdem zuvor bereits ihr Freund positiv auf Drogeneinwirkung am Steuer getestet wurde, wurde gegen 20.40 Uhr eine 26-Jährige kontrolliert. Laut Polizei war sie mit Hund und zwei Kindern unterwegs. Ein Urintest belegte auch bei ihr Drogenkonsum. Die Kinder wurden in die Obhut ihrer Eltern übergeben.

Bereits um 20.15 Uhr wurde ein 33-jähriger Jaguar-Fahrer angehalten. Neben drogentypischen Erscheinungen fiel auch bei ihm ein Drogenvortest positiv aus und zeigte den Konsum von Kokain an. Nicht anders erging es zeitgleich einem 26-jährigen Ford-Fahrer, der positiv auf Amphetamin getestet wurde. Außerdem stellten die Beamten fest, dass sein Fahrzeug aufgrund fehlenden Versicherungsschutzes zur Entstempelung ausgeschrieben war, was umgehend erledigt wurde, so die Polizei.

In der Nacht auf Montag hielten die Beamten in der Schertlinstraße einen 22-Jährigen auf einem E-Scooter an. Der junge Mann räumte ein, Marihuana konsumiert zu haben. Auch er wird nun entsprechend angezeigt. (ina)

