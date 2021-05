Jakobervorstadt: Wird schöner auch teurer bedeuten?

Plus Die Jakobervorstadt in Augsburg braucht städtebauliche Verbesserungen. Gehen sie aber zulasten der Wohnungspreise?

Die Jakobervorstadt ist eines der Augsburger Viertel, das sich in den kommenden Jahren stark verändern könnte: Dort gibt es viele kleine und relativ günstige Wohnungen, die junge Leute anziehen. Die Zu- und Wegzugsfrequenz ist so hoch wie in wenig anderen Stadtvierteln. Interessant: Trotz der Probleme, etwa dem Wegzug des Einzelhandels aus der Jakoberstraße, ist der Wert von Grundstücken mit Mehrfamilienhausbebauung in den vergangenen Jahren laut Bodenrichtwertatlas deutlich gestiegen – so viel wie in kaum einem anderen Stadtteil. Das kann man als Hinweis darauf sehen, dass das Viertel sich ändern wird: eine Aufwertung, die das Quartier durchaus brauchen könnte, verbunden mit einer Verteuerung.

Themen folgen