Viele Eltern sind gerade unglücklich, weil sie keinen Betreuungsplatz für ihr Kind bekommen haben. Warum es nicht den einen Schuldigen an dieser Misere gibt, erklärt dieser Kommentar.





Im baden-württembergischen Stuttgart fehlten im vergangenen Jahr 6800 Plätze in der Kinderbetreuung. Rein rechnerisch betrachtet steht das knapp halb so große Augsburg mit etwas mehr als 500 unversorgten Mädchen und Buben gar nicht so schlecht da. Dennoch: Jede Absage ist eine zu viel und wirbelt in vielen Fällen die Pläne von Familien durcheinander. Es geht nicht nur darum, dass eine Mutter nicht wie beabsichtigt wieder in den Beruf einsteigen kann. Es geht auch schlichtweg darum, dass ein Kind in der Betreuungseinrichtung mit Gleichaltrigen zusammenkommt und neben sozialen Kontakten spielerisch fürs Leben lernt.

Die Stadt kann froh sein, dass sie nicht mit Klagen überhäuft wird. Seit sechs Jahren besteht das Recht auf einen Kita-Platz. Es wäre ohnehin nicht gerecht, müsste sie die Misere alleine ausbaden. Der Rechtsanspruch wurde vom Bund beschlossen. Die neue Korridor-Regelung, ohne die Augsburg viel besser bei der Betreuungsquote dastünde, stammt aus München.

Auch wenn es den aktuell leer ausgegangenen Familien nicht hilft, deutet sich für die kommenden Jahre ein besseres Platzangebot an. Etliche Projekte werden realisiert – häufig in Neubaugebieten. Gut, dass Kindertagesstätten in diesen Vierteln mitgeplant werden und die Stadt diese von den Investoren auch einfordert.

