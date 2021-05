18:00 Uhr

Jeder zweite Augsburger Gastronom fürchtet wegen Corona das Aus

Plus Für die Augsburger Gastronomie ist die Corona-Lage dramatisch: Laut einer Umfrage denkt mehr als Hälfte der Betriebe an Schließung. Wie es in andere Branchen aussieht.

Von Fridtjof Atterdal

Die Auswirkungen der Corona-Krise in der Stadt Augsburg sind dramatisch. Das stellt die Industrie- und Handelskammer Schwaben (IHK) nach ihrer aktuellen Blitzumfrage fest. Jeder zweite Gastronomiebetrieb (57 Prozent) erklärte, kurz vor der Geschäftsaufgabe zu stehen. Jedes fünfte der befragten Unternehmen aus den Bereichen Handel, Produktion und Dienstleistung sei in seiner Existenz bedroht, so die IHK. Und das, obwohl die Unternehmen alles täten, um mit intelligenten Hygiene- und Testkonzepten ihren Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie zu leisten.

