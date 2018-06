vor 53 Min.

Jedes Kind findet hier einen Freund

Früh übt sich: Der Nachwuchs des Kinderhauses St. Pankratius probiert sich bei seinen Ausflügen mit den Betreuern in lebenspraktischen Angelegenheiten aus – unter anderem erledigt er seine Post eigenständig. Dazu suchen Lena und Hasan gemeinsam das Postamt gegenüber in der Neuburger Straße beim Schlössle auf.

Das Kinderhaus St. Pankratius an der Kantstraße betreut seit zehn Jahren den Nachwuchs Lechhausens.

Von Silvia Kämpf

Die Fantasie der Kinder begegnet Besuchern schon an der Eingangstür. „Wir sind unsichtbar“, erklärt Elia, warum er sich mit seinem Freund gerade hinter einer Kiste versteckt. Adrian beschleunigt derweil ein ferngesteuertes Auto und bleibt an den Füßen des Neuankömmlings hängen. Er kichert in seine Handfläche, bückt sich und prüft den Radstand des Gefährts. Der Leiterin des Kinderhauses St.Pankratius fällt dabei auf,dass mit dem Gummireifen des linken Vorderrads etwas nicht mehr ganz in Ordnung sein könnte. Dann biegt Jasmin Nguyen in die offene Küche ab und kocht für den Besuch erst einmal Kaffee, bevor sie über zehn Jahre Kinderhaus sprechen wird.

Die 36-jährige Frau mit den langen, blonden Haaren ist eine jener Vertreterinnen ihres Berufsstands, die eine gewisse Gelassenheit ausstrahlt und sich augenscheinlich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lässt. Wie auch. Sie selbst habe vier Kinder, sagt sie und fügt ein „lauter Mädchen“ hinzu. Verheiratet mit einem Mann, der aus einer laotischen Familie stammt, sagt sie: „Ich fühle mich reich beschenkt.“ Denn sie habe immer eine große Familie haben wollen und sie auch bekommen. Alles lief, wie sie sagt, nach Wunsch oder Plan. Zwei der Mädchen bekam sie vor ihrem 30. Geburtstag, zwei danach. Und passend zu den Zeilen des Kinderlieds „Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder“ sei auch jedes ihrer Kinder in einer anderen Jahreszeit geboren.

98 Mädchen und Buben

Seit Mai dieses Jahres ist Jasmin Nguyen alleinige Leiterin des Kinderhauses St. Pankratius, in dem aktuell 98 Mädchen und Buben betreut werden. Mit Stephanie Weißbeck, die jetzt selbst Mutter wird, teilte sie sich eigener Auskunft zufolge seit Dezember vergangenen Jahres die Stelle. Seit Bestehen des Kinderhauses – und das sind inzwischen gut zehn Jahre – habe sich einiges verändert. So wurden beispielsweise die Öffnungszeiten weiter auf die Bedürfnisse der Eltern angepasst. Die Kernzeiten decken den Zeitraum von 8.30 bis 12 Uhr ab. Aber: „Länger kann man immer buchen“, sagt Jasmin Nguyen, das heißt von 7 bis 17 Uhr.

Charmant klingt das Bestreben, „gut gemischte Gruppen“ zusammenzustellen, um jedem Kind die Möglichkeit zu eröffnen, „einen Freund zu finden“. Das Kinderhaus nimmt vor allem Kinder aus Lechhausen auf, wo der Bedarf laut Jasmin Nguyen auch sehr hoch ist. Den Anteil der Betreuten mit Migrationshintergrund beziffert die Leiterin auf annähernd die Hälfte. Die Wurzeln der Kinder seien ebenso aramäisch und türkisch wie asiatisch und russisch. „Bereichernd“ bezeichnet sie diese Zusammensetzung, weil man so auch andere Lebensweisen kennenlerne.

Auswirkungen hat der kulturelle Mix im Haus natürlich auch auf die Verpflegung. Die Fernküche Forster aus Aindling, die die Kindertagesstätte versorgt, liefere beispielsweise gar kein Schweinefleisch mehr, biete alternativ aber auch Vegetarisches an. An diesem Freitag stehen zuerst einmal Tomatensuppe mit Croutons, gefolgt von Kartoffeltaschen mit Bio-Dip und Chinakohl-Salat sowie gewürfelten Pfirsichen auf dem Speiseplan. Tags zuvor wurden die Kinder mit Schnitzel von der Pute verköstigt.

Geändertes Konzept

Geändert hat sich im vergangenen Jahrzehnt das Konzept. Laut Jasmin Nguyen war es einmal ein „ganz anderes“. Während in den Anfängen Kinder von einem Jahr bis zur vierten Klasse aufgenommen wurden, änderte das Haus das Alter inzwischen ab, von zwei Jahren bis zur Einschulung. Außerdem gebe es eine kleine Integrationsgruppe, in der auch Kinder mit Förderbedarf betreut werden. Die Vorschulgruppe übt und trainiert praktische Fähigkeiten. Das bedeute, dass die Kinder etwa zur Post gehen und sich einen Brief ins Kinderhaus schicken. In der Krabbelgruppe seien sechs Kinder im Alter von unter drei Jahren untergebracht.

Für die Gruppen hat das Kinderhaus St. Pankratius bewusst „etwas abstraktere Namen“ gewählt. Es gebe die Blubber-Kinder, Sonnen-Kinder, Regenbogen-Kinder und Sternen-Kinder. Letztere bezeichnen den Nachwuchs im Hort. Wie Jasmin Nguyen sagt, schaffen die Namen die „Möglichkeit, sich zu identifizieren“. Natürlich versuche man, Wünsche zu erfüllen, wenn ein Kind eine bestimmte dieser Gruppen vorziehe.

Das Sommerfest am Samstag, 30. Juni, das gleichzeitig auch das Jubiläumsfest sein wird, beginnt das Kinderhaus – passend zu seinen katholischen Wurzeln – mit einem Gottesdienst um 10.30 Uhr. Angeführt von der Trommelgruppe Pica Pau werde man dann von der Kirche in der Blücherstraße ins Kinderhaus an der Kantstraße ziehen. Dort hat das emsige Team auf der Wiese Aufführungen vorbereitet. Geplant sind Sonnenwerfen und Wasserspiele bei erfrischenden Getränken, eine Sternen–Rallye oder ein Quiz. Zum Abschluss wartet der Besuch eines Clowns auf die Gesellschaft.

