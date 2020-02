vor 22 Min.

Jetzt ist Augsburg auch offiziell Welterbe-Stadt

Mit der Übergabe der Welterbe-Urkunde für das Wassermanagement-System ist Augsburg jetzt auch ganz offiziell Welterbe-Stadt. Im Goldenen Saal wurde gefeiert, doch es gab auch mahnende Worte.

Von Fridtjof Atterdal

Die Ernennung gab es ja bereits im Juli 2019 - doch mit der Übergabe der UNESCO-Urkunde am Samstag ist Augsburg jetzt auch ganz offiziell Welterbe-Stadt. Im Rahmen eines Festaktes übernahm Oberbürgermeister Kurt Gribl das Dokument aus den Händen der Staatsministerin für Internationale Kulturpolitik im Auswärtigen Amt, Michelle Müntefering.

"Mit diesem Eintrag in die UNESCO-Liste des Kultur- und Naturerbes der Welt werden nicht nur die Wasserbau- und Brunnenkunst als ingenieurtechnische und künstlerische Leistungen gewürdigt, sondern auch der nachhaltige Umgang mit Wasser als wertvollste Ressource", sagte Müntefering in ihrer Rede. Nachhaltige Entwicklung habe in Augsburg Tradition.

Erfolg in relativ kurzer Zeit

Oberbürgermeister Kurt Gribl dankte allen Beteiligten, die die Bewerbung in so verhältnismäßig kurzer Zeit zum Erfolg geführt hätten. Von der Idee bis zur Ernennung als Welterbe-Stadt hatte es zwar fast zehn Jahre gedauert - doch für einen Eintrag in die UNESCO-Liste war das eine kurze Zeit, wie mehrere Beteiligte betonten. "Das UNESCO-Welterbe stärkt in ganz besonderem Maß das Gemeinschaftsgefühl in unserer Stadt", betonte Gribl. Mit der Materie "Wasser" und ihrer Bedeutung vom Trinkwasser bis zur Wasserkraft könnten sich alle Bürgerinnen und Bürger identifizieren.

Auch die Präsidentin der Deutschen UNESCO-Komission gratulierte Augsburg zu der Leistung. Doch sie mahnte auch, dass mit dem Titel eine Aufgabe verbunden sei. "Ich wünsche der Stadt Augsburg, dass sie ihr wertvolles Wissen des Wasserbaus und der Wasserwirtschaft mit den Ländern des globalen Südens teilt und so auch in Zukunft das Leben vieler Menschen zum Besseren ändert", gab sie der Stadt mit auf den Weg.

