Jetzt ist er selbst ein Teil der Augsburger Dult

Schon als Kind erlebte Martin Pfündel das größte Freiluftkaufhaus Augsburgs. Seit 2015 ist er Händler. Was die Dult für ihn so besonders macht.

Von Kristina Beck

Lieferwagen schlängeln sich zwischen halb fertig aufgestellten Buden durch, Händler halten kurze Schwätzchen mit ihren Kollegen, interessierte Kundschaft informiert sich nach dem Starttermin – diese Geschäftigkeit zwischen Vogel- und Jakobermauer kann nur eines bedeuten: Die Augsburger Herbstdult steht in den Startlöchern.

So auch Martin Pfündel. Seit Dienstag widmet er sich dem Aufbau seines Stands. Im Gegensatz zu eingesessenen Dult-Händlern wie Manuela Müller-Manz, die ihr Kräuter-Sortiment seit 22 Jahren feilbietet, ist er eher ein Neuling auf dem traditionellen Jahrmarkt. Erst 2015 stieg er in das Marktgeschäft ein. Vorher war er in der baubranche tätig, dann beschloss er, noch einmal etwas Neues zu machen. Doch wie kommt man dazu, sich für das Jahrmarktwesen im Allgemeinen und für die Dult im Besonderen zu entscheiden?

Er wuchs in Augsburg am Jakobertor auf

Der 48-Jährige wuchs am Jakobertor auf und hat seit Kindertagen eine besondere Beziehung dazu. Etwa die Hälfte der Kaufleute kenne er, erzählt Pfündel. Auf die Frage, wie er sich für seine Angebotspalette entschieden hat antwortet er: „Du brauchst was, was keiner hat“. Kuschel-Maxx-Kissen, die man sich auf Reisen gerne um den Nacken legt, und Tischdecken gehören zu seinem Angebot. Sein Markenzeichen? Er setzt auf Qualitätsware. „Nachfrage ist da, wenn es gute Ware ist.“ Auf dem Christkindlesmarkt, wo er auch einen Stand hat, verkauft er Schwibbögen – speziell angefertigt mit einem Augsburger Motiv. Spezialitäten gibt es auf der Dult viele, Manuela Müller-Manz hält das vielseitige Sortiment sogar für eine der Besonderheiten auf dem längsten Freiluftkaufhaus der Stadt.

Für die Vorsitzende der Bezirksstelle Augsburg des Landesverbandes der Marktkaufleute und der Schausteller ist die Dult trotz der Schwierigkeiten, die mit dem Internethandel und dem damit verbundenen Einzelhandelsschwund zusammenhängen, einzigartig: „Mit unserem Sortiment sind wir wie ein Fachhandel – speziell und gut sortiert.“ Dort gebe es Produkte, die im üblichen Handel nicht zu finden sind. Zum Beispiel eine vielseitige Auswahl von Hosenträgern beim „Billigen Jakob“.

Sie selbst hat die Kräuterbude von ihrem Großvater übernommen und führt das Erbe seit 22 Jahren erfolgreich weiter. Auch Martin Pfündel fühlt sich sichtlich wohl auf der Dult. Obwohl er auch mal, wie auf der Osterdult, bis zu drei Wochen tagtäglich auf der Verkaufsmeile steht, geht ihm die Marktfreude nicht verloren.

"Die Augsburger Dult ist ein Markt, wo man sich wohlfühlt"

Für ihn liegt das Geheimnis in der familiären und harmonischen Beziehung unter den Händlern. „Jeder hilft jedem“, erzählt er. Aus Kollegen werden Freunde. Das sei nicht überall so, weiß er. Pfündel ist mit seinem Angebot im Umkreis von 350 Kilometer vertreten – sieben bis acht Mal im Jahr ist er auf Märkten, die über mehrere Tage oder Wochen gehen. „Die Augsburger Dult ist ein Markt, wo man sich wohlfühlt“, sagt er. Davon berichtet auch Müller-Manz. Die 43-jährige Kauffrau hebt den gelungenen Mix und das besondere Flair beim Freiluft-Shoppen hervor. Man flaniere die schöne Allee entlang, man treffe auf Werbeverkäufer, die die aktuellsten Produkte präsentieren, man könne sich im ausgesuchten Fachhandel beraten lassen.

Das kulinarische Angebot würden das Schlender- und Einkaufsvergnügen abrunden. Interessierte könnten sich ab Samstag, 28. September, selbst überzeugen, wenn die 123 Händler ihre Stände auf der 1000 Meter langen Verkaufsstraße öffnen.

Besucher können sich auf viele Neuheiten freuen wie Sauna-Öle, Accessoires für Garten und die Wohnung, Indianerkunst und verschiedene Baumstriezl.

Die Dult hat bis Sonntag, 6. Oktober, täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

