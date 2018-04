vor 38 Min.

Wie der Jim Knopf-Film in Augsburg ankommt

Die Neuverfilmung von „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ kommt beim Augsburger Publikum sehr gut an.

Die Neuverfilmung von Michael Endes Kinderbuch ist in den Kinos in der Fuggerstadt ein voller Erfolg. Nachdenkliche Töne stimmt der Chef der Puppenkiste an.

Von Ina Kresse

Das Land, in dem Lukas der Lokomotivführer lebt, heißt Lummerland und ist nur sehr klein. Trotzdem genießt die kleine Insel volle Aufmerksamkeit. Die aktuelle Verfilmung des Klassikers von Kinderbuchautor Michael Ende ist in den Augsburger Kinos derzeit der Renner. Doch es gibt auch leise Kritik - sozusagen aus dem persönlichen Umfeld Jim Knopfs.

So schnell wird der neue Film „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ nicht aus dem Programm genommen, sagt Wolfgang Schick. Der Geschäftsführer des Augsburger Kinodreiecks, kann sich sogar vorstellen, dass die Neuverfilmung bis zu den Sommerferien im Thalia-Kino gezeigt wird. „Zumindest im Schulkinoprogramm“, fügt er ergänzend hinzu. Seit dem Kinostart am 29. März kämen einige Kinderhorte mit den Kleinen sowie Schulklassen vormittags in die Extra-Vorstellungen. „Die Besucher sind von dem Film begeistert“, erzählt Schick. Er selbst ist es auch.

Halbdrache Nepomuk hat es ihm angetan

Zwar schaffe er es oftmals nicht, sich neue Kinofilme anzuschauen. „Aber dieser musste sein.“ Als Grundschüler hatte Schick die Bücher von Michael Ende gelesen. Seine Erwartungen waren hoch. „Ich hatte ein wenig Angst, ob die Charaktere gelungen sind“, gesteht er. „Aber Henning Baum als Lukas und Solomon Gordon als Jim Knopf sind einfach großartig.“ Besonders Halbdrache Nepomuk, gesprochen von Bully Herbig, habe es ihm angetan. „Der Film macht einfach Spaß.“ Der Kino-Geschäftsführer ist gespannt, wie die Verfilmung im Ausland ankommen wird. Mit fast 25 Millionen Euro soll sie übrigens eine der bislang aufwendigsten und teuersten Kinoproduktionen der deutschen Filmgeschichte sein. Im Englischen heißt der Titel „Jim Button and Luke the Engine Driver.“

Was haben Jim Knopf, ein Stalker und Stalin gemeinsam? Alle Teil der neuen Kinowoche. Diese Woche im Programm: «Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer», «Unsane - Ausgeliefert» und «The Death of Stalin». Video: dpa

Auch im Cinemaxx-Kino ist die Geschichte um Jim Knopf absoluter Publikumsliebling, meint Leiterin Susanne Schubert. „Besonders ist, dass sich die Menschen den Film generationsübergreifend anschauen. Komplette Familien kommen zu uns.“ Er laufe so gut, dass erst mal kein Enddatum in Sicht sei. Während die Schauspieler Solomon Gordon und Henning Baum als Jim Knopf und Lukas den Lokomotivführer in Fleisch und Blut auf den Leinwänden begeistern, hängen ihre berühmten Pendants aus Holz im Museum der Augsburger Puppenkiste ab. Lange ist es her, dass die marionetten Filmstars waren.

Das sagt Puppenkisten-Chef Marschall zum Kinofilm

Zu Beginn der 60er Jahre drehte die Puppenkiste in Kooperation mit dem Hessischen Rundfunk in schwarz-weiß. In Farbe wurden die Bücher Michael Endes Ende der 70er Jahre noch mal verfilmt. Klaus Marschall, Leiter der Augsburger Puppenkiste, findet den Farbfilm zeitlos und auch heute noch kindgerecht. Die aktuelle Version kennt er noch nicht. Aber er sei generell nicht begeistert, wenn bekannte Geschichten nur aufgrund ihrer Bekanntheit neu verfilmt werden.

Klaus Marschall, Leiter der Augsburger Puppenkiste, mit Jim Knopf. Bild: Fred Schöllhorn

„Das war schon so, als „Urmel“, „Jim Knopf“ oder auch „Der kleine Prinz“ als Zeichentrickserien produziert wurden.“ Der Leiter des Marionetten-Theaters befürchtet, dass die heutige mit Computereffekten versehene Version die Fantasie der Zuschauer nicht mehr anregt. Der Puppenkisten-Film hingegen habe der Vorstellungskraft des Zuschauers viel Raum gelassen, betont Marschall. „Ich finde es schade, dass die heute schier unbegrenzten Möglichkeiten visueller Medien das Kopfkino zunehmend verdrängen.“ Was sagt eigentlich der andere „Chef“ der Puppenkiste zum neuen Film über seine „Kollegen“?

Der Kasperl sei zur Zeit leider indisponiert und für ein Interview nicht verfügbar, heißt es aus der Puppenkiste mit Augenzwinkern.

Vorstellungen Der Film läuft im Cinemaxx, im Thalia und voraussichtlich ab Donnerstag, 26. April, auch im Liliom. Infos zu den Uhrzeiten unter www.cinemaxx.de/kinoprogramm/augsburg, www.lechflimmern.de und www.liliom.de.

Kennen Sie die Stars der Augsburger Puppenkiste?

8 Bilder 70. Geburtstag: Das sind die Stars der Augsburger Puppenkiste Bild: Stefan Puchner, dpa

Themen Folgen