Jubilar Kurt Gribl gibt weiter ein Rätsel auf

Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Gribl wird am Donnerstag 55 Jahre alt. Der Tag ist weitgehend verplant. Eine andere Sache bleibt sein Geheimnis.

Von Michael Hörmann

Bei Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Gribl steht ab sofort die Fünf hoch im Kurs. Am Donnerstag feiert der CSU-Politiker seinen 55. Geburtstag. Auch wenn es sich um eine Schnapszahl handelt, lässt Gribl die Hände weg von hochprozentigem Alkohol: „Ich bin kein Freund von Schnaps.“ Den eigenen Geburtstag stuft der Rathauschef ohnehin nicht als besonders großes Ereignis ein. Ein paar private Pläne für die Gestaltung des Tages gibt es aber schon: „Ich will hoffen, dass das Wetter mitspielt. In diesem Fall würde ich morgens mit dem Rad unterwegs sein.“ Danach geht’s unabhängig vom Wetter ins Büro. Mittags steht ein Essen mit Ehefrau Sigrid Gribl an. Abends könnte der 55. Geburtstag dann noch auf dem Plärrer ausklingen. Der 29. August 2019 sei jedenfalls für ihn kein spezielles Datum.

Für die Augsburger Bürger stellt sich unterdessen die spannende Frage, in welcher beruflichen Position Gribl seinen 56. Geburtstag verbringen wird. Es ist hinlänglich bekannt, dass er im Mai 2020 aus dem Amt ausscheidet. Mitte März hatte Gribl seine persönliche Entscheidung, nicht mehr zu kandidieren, der Öffentlichkeit mitgeteilt.

Auch für einen Großteil der Parteifreunde war es damals eine Überraschung, dass der Amtsinhaber auf eine erneute Kandidatur verzichtet. „Ich werde Neues wagen. Um es gleich vorneweg zu sagen: Was es sein wird, weiß ich noch nicht. Ich befinde mich nicht auf der Suche, ich werde mich auch nicht festlegen“, sagte Gribl im März. Ein paar Wochen später ließ sich der Rathauschef weiterhin nicht festnageln: „Ich arbeite jeden Tag als Oberbürgermeister. Und glauben Sie mir: Es ist nach wie vor ein Job, der mir Freude macht und mich voll beansprucht.“

Und wie sieht es jetzt im August aus? Über die berufliche Zukunft darf weiter spekuliert werden. Gribl sagt dazu: „Es ist für mich alles beim Alten geblieben. Ich werde wohl auch vor meinem Abschied aus dem Amt keine Festlegungen treffen.“

