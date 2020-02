"Jugend forscht": Umweltschutz und Sicherheit beschäftigen Augsburger Schüler

90 Prozent aller Arbeitsunfälle mit Leitern sind auf deren mangelhafte Standsicherheit zurückzuführen. Das von Marcel Colombo, Dominik Kuschel und Florian Fritsch vom MAN Ausbildungszentrum in Augsburg entwickelte Leiter-Anstell-Winkel-Warnsystem schlägt so lange akustisch und optisch Alarm, bis eine Leiter sicher steht.

Aktuelle Studien warnen, dass lange Bildschirmzeiten und Schlafmangel in einem Zusammenhang stehen. Ein Großteil der Schüler im Alter zwischen 16 und 18 Jahren leide bereits an Schlafmangel. Nils Schimak vom Jakob-Fugger-Gymnasium hat in seiner Arbeit untersucht, ob Smartphone & Co. helfen können, das Schlafverhalten positiv zu beeinflussen.

Selbst moderne Computer können mit ihrer Hardware Zahlen nur mit einer sehr begrenzten Anzahl an Stellen berechnen. Aaron Erhardt von der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Augsburg hat Lösungen in seinem Projekt erarbeitet: Mit seinem Programm werden mehrere Rechnerkerne bei modernen Prozessoren parallel genutzt.

Kontaktloses Zahlen hält mehr und mehr Einzug in unseren Alltag. Ferdinand Haschka vom Jakob-Fugger-Gymnasium hat seine Arbeit der Near Field Communication gewidmet, eine Technologie, die den kontaktlosen Austausch von Daten über kurze Distanzen per elektromagnetischer Induktion ermöglicht. In seinen Experimenten hat er auch gezeigt, dass die Technologie nicht ohne Risiko ist.

Zu viel Nachhall sorgt in Klassenzimmern für einen hohen Geräuschpegel, was sowohl für Lehrer als auch für Schüler schnell anstrengend wird und die Konzentrationsfähigkeit senkt. Raphael Buck vom Jakob-Fugger-Gymnasium hat in seiner Arbeit erforscht, welche physikalischen Größen und Phänomene für den Nachhall relevant sind.

Mit „Mikrofasern – Gefahr aus der Waschmaschine?!3.0“ setzt Leonie Prillwitz vom Maria-Ward-Gymnasium in Augsburg ihr Projekt aus dem Vorjahr fort. Sie hat weiter an der Entwicklung eines Mikrofaserfilters für die Waschmaschine gearbeitet. So hat sie den Filter jetzt noch durch ein Schaltersystem auf Arduino-Basis ergänzt. So soll der Anwender künftig über eine mögliche drohende Verstopfung des Filters informiert werden.