vor 2 Min.

Jugendliche besprühen Baustelle in Augsburgs Innenstadt mit Graffiti

Zwei Jugendliche haben eine Baustelle im Augsburger Bismarckviertel beschmiert. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Anwohner in der Werderstraße im Bismarckviertel sind am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr auf zwei Jugendliche im Bereich einer Baustelle in der Werderstraße 21 aufmerksam geworden, die dort die Wände mit Graffiti beschmiert haben sollen. Nach Angaben der Polizei rannten die Jugendlichen auf angrenzenden Gleisen davon, sodass diese kurzzeitig für den Schienenverkehr gesperrt werden mussten.

An eine Hauswand und eine Fensterscheibe waren offensichtlich frische Graffitis gesprüht worden, so die Polizei. In gelber und brauner Farbe waren Schriftzüge und Abbildungen von männlichen Genitalien gezeichnet worden. Der entstandene Sachschaden wird mit 2000 Euro beziffert. Beide Jugendliche sollen männlich gewesen sein und dunkle Kleidung getragen haben. Einer hatte den Angaben zufolge eine weiße Maske auf und der andere trug weiße Schuhe. Um Hinweise bittet die Polizei unter der 0821/323-2710. (jaka)

