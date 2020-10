09:34 Uhr

Jugendliche leisten Widerstand und müssen in Polizeiarrest

Eine Gruppe Jugendlicher beschädigt mutmaßlich einen Zigarettenautomaten. Bei der Kontrolle der Polizei leisten sie Widerstand und müssen schließlich in Arrest.

Die Polizei Augsburg kontrollierte am Freitagabend gegen 22.30 Uhr drei Jugendliche an der Neuburger Straße. Zuvor war den Beamten gemeldet worden, dass in der Straße Steinerne Furt ein Zigarettenautomat beschädigt wurde. Die Täterbeschreibung passte auf die Jugendlichen.

Polizeieinsatz in Augsburg: Zwei der Verdächtigen kamen in Polizeiarrest

Zwei der jungen Männer, Jahrgang 2002 und 1999, leisteten laut Polizei Widerstand und mussten fixiert werden. Weil sie außerdem alkoholisiert gewesen sein sollen, nahm die Polizei beide in den Arrest. Die Beamten waren mit sechs Wagen im Einsatz. Ob die Jugendlichen die Sachbeschädigung eingeräumt haben, ist im Moment nicht bekannt. (AZ)

