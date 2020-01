vor 16 Min.

Jugendlicher Tram-Surfer abgestürzt und verletzt

Zwei Jugendliche surfen in Göggingen auf einer Straßenbahn, einer von ihnen fällt herunter und verletzt sich. Was genau geschah.

Zwei Jungen im Alter von zwölf und 13 Jahren sind am Donnerstagnachmittag verbotenerweise außen auf dem hinteren Teil einer Straßenbahn mitgefahren. Wie die Polizei mitteilt, meldete ein Straßenbahnfahrer der Linie 1 gegen 15.45 Uhr, dass mehrere Jugendliche im hinteren Teil der Straßenbahn mitfahren - das Besondere: zwei von ihnen außen.

Augsburg: Tram-Surfer fällt von der Straßenbahn und bleibt verletzt liegen

Die Straßenbahn war stadteinwärts unterwegs, zwischen den Haltestellen Burgfrieden und Königsplatz. An der Haltestelle Polizeipräsidium verließen alle Jugendlichen - bis auf einen - die Straßenbahn. Zu dieser Zeit erreichte die Polizei ein weiterer Anruf. Jemand hatte beobachtet, wie einer von zwei Jugendlichen auf Höhe der Haltestelle Bergstraße außen von der Straßenbahn gefallen ist und verletzt liegen blieb.

Der Junge ist zwölf Jahre alt und kam mit Verdacht auf eine Fraktur am Arm in eine Unfallklinik. Anschließend wurden er und sein Mitsurfer den Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei spricht von einer möglichen Mutprobe. Fälle von Tram-Surfen kämen immer wieder einmal vor, seien aber die Ausnahme in Augsburg. (mac)

