vor 33 Min.

Jugendlicher attackiert einen Mann und widersetzt sich dann der Polizei

Ein Jugendlicher soll in der Augsburger Innenstadt einen 27-Jährigen angegriffen haben - danach ging er Polizeibeamte an. Passanten kritisierten die Beamten.

Ein 16-Jähriger soll in der Augsburger Innenstadt einen 27-Jährigen am Kragen gepackt haben. Als die Polizei den Angreifer zur Rede stellte, zeigte dieser sich aggressiv.

Ein 27-Jähriger und seine 21-jährige Begleiterin hielten am Freitag um kurz nach 21 Uhr einen Streifenwagen am Kennedyplatz an und baten die Beamten um Hilfe. Zuvor sollen die beiden von zwei Jugendlichen angegangen worden sein. Einer den beiden soll dem 27-Jährigen Schläge angedroht und ihn am Kragen gepackt haben. Die Jugendlichen versuchten sich zunächst einer Polizeikontrolle zu entziehen. Doch die Beamten stellten sie.

Einer der beiden 16-Jährigen – der den 27-Jährigen am Kragen gepackt haben soll – zeigte sich aggressiv und leistete Widerstand. Er wurde von den Beamten fixiert werden. Mehrere Passanten mischten sich laut Polizei in das Geschehen ein. Erst als der zuvor angegriffene 27-Jährige den Schaulustigen erklärte, dass der 16-Jährige ihn attackiert habe, verließen die Passanten die Örtlichkeit. Den 16-Jährigen erwartet nun neben einer Anzeige wegen Körperverletzung eine weitere wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (bau)

Themen folgen