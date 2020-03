17:31 Uhr

Junge Betrunkene schlägern am Kö - und greifen Polizisten an

Die Polizei hat am Donnerstag eine Schlägerei unter Jugendlichen am Augsburger Königsplatz beendet. Die Beamten gerieten dabei selber ins Visier.

Polizisten mussten am Donnerstagabend auf dem Königsplatz eine Schlägerei unter Jugendlichen beenden. Mehrere Beteiligte griffen dabei nach Angaben der Polizei auch die Beamten an – unter anderem mit Tritten. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, wurden gegen 20.50 Uhr mehrere Streifen zum Haltestellendreieck am Kö gerufen, weil sich dort mehrere Jugendliche eine körperlicher Auseinandersetzung lieferenten. Die Beamten hätten die Streithähne getrennt, seien dann aber selbst ins Visier geraten. Als die Polizisten die Personalen der Beteiligten notieren wollten, seien sie wüst beschimpft worden. Insbesondere drei Personen aus der Gruppe seien vollkommen ausgerastet.

Ein 15-Jähriger störte den Einsatz und übergab sich dabei mehrfach

Als die 15, 18, und 19-Jährigen – allesamt deutlich alkoholisiert zwischen 1,3 und etwas mehr als zwei Promille – gefesselt und aufs Revier gebracht werden sollten, wehrten sie sich und traten nach den Beamten. Während der Fahrt zur Polizei habe sich das Aggressionspotential des Trios nochmals gesteigert, so die Polizei. Der 15-Jährige habe auch seine von den Beamten verständigen Erziehungsberechtigte beleidigt. Wegen seines aggressiven Verhaltens sei er in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen worden. Ein weitere 15-Jähriger kam zur Behandlung in die Uniklinik. Er hatte sich einmischte und versucht, die Beamten zu stören. Er musste sich dabei aber wegen seiner Alkoholisierung mehrfach übergeben. Wegen des Einsatzes stand der Bus- und Tramverkehr am Kö zeitweise still. Ein Grund dafür waren laut Polizei auch Schaulustige. (jöh)

