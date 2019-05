vor 54 Min.

Junge Frau aus dem Irak wird in Augsburg operiert

Die Irakerin Aseel wird in Augsburg operiert. Sie leidet an einer schweren Verkrümmung der Wirbelsäule.

Von Bernd Hohlen

Die Selbstbeschreibung der Firma lautet: „Gropperfilm Produktions GmbH aus Darmstadt realisiert Filme, die berühren.“ Nun hat die Arbeit der Filmemacher dazu geführt, dass sie selbst berührt wurden. In einer Dokumentation für den TV–Sender Arte mit dem Titel „Der Traum von Kurdistan“ berichtete Gropperfilm über das Schicksal der heute 19-jährigen Irakerin Aseel, die an Skoliose leidet. Eine schwere Verkrümmung der Wirbelsäule. Viele Zuschauer hatten sich an Arte gewandt, um zu helfen. Das Leid der jungen Frau hat den Chef der Produktionsfirma Christian Gropper schließlich nicht mehr losgelassen.

Hessing in Augsburg operiert sie

Das kleine Produktionsteam aus Darmstadt investierte viel Zeit und Herzblut darin, eine Klinik zu finden, die diese schwierige Operation bei Aseel durchführt. Nach etlichen Unwägbarkeiten und Absagen war schließlich die Hessing-Klinik in Augsburg bereit, Aseel zu helfen. Sie spendet nach Angaben von Gropperfilm auch einen großen Teil der Kosten. Klinikchef Thilo Bausback fiel die Entscheidung aber aus verschiedenen Gründen nicht schwer. Einmal aus fachlicher Qualifikation, aber etwas anderes war auch von Bedeutung: „Da wir zurzeit drei Ärzte aus Saudi-Arabien ausbilden, wird es auch eine gute Verständigung mit der Patientin geben“, sagt Bausback. Operieren wird Aseel diese Woche Chefarzt Prof. Dr. Florian Geiger. Für ihn ist diese fast fünfstündige Operation zwar Routine, aber doch nicht ganz: „Aseel hat eine extreme Verkrümmung des Rückgrates und sie ist mit 19 Jahren schon ausgewachsen, was die Operation schwieriger macht. In Deutschland wird eine solche Erkrankung viel früher behandelt. Ihre Chancen sind aber sehr gut“, sagt Geiger. Die Kosten für die Operation übernimmt die Hessing-Klinik, aber für die Flüge und die Nachsorge von Aseel fehlt nach Angaben von Gropperfilm noch Geld und es sind weitere Spenden willkommen (info@gropperfilm.de).