16:22 Uhr

Junge Leute werfen in der Innenstadt mit rohen Eiern

Mehrere junge Leute haben in der Nacht zum Donnerstag rohe Eier in der Innenstadt herumgeworfen.

Fünf Personen richten mit Eiern in Augsburg einigen Schaden an. Als die Polizei auftaucht, flieht einer der Täter. Eine Frau will die Verfolgung vereiteln.

Mehrere junge Leute haben in der Nacht zum Donnerstag rohe Eier in der Innenstadt herumgeworfen. Dies meldet die Polizei. Gestellt wurden die fünf Personen im Alter von 18 bis 23 Jahren schließlich im Keller eines Gebäudes in der Philippine-Welser-Straße.

Vandalismus in Augsburg: Alkoholflaschen und rohe Eier

Die Polizeibeamten stießen dort auch auf leere Alkoholflaschen und weitere Eier. Bei der Überprüfung der Personen stellte sich heraus, dass ein 23-Jähriger mittels Haftbefehl gesucht wurde. Er versuchte zu flüchten, wurde jedoch in der Annastraße gefasst. Eine 18-Jährige versuchte, die Verfolgung des Mannes durch die Polizisten zu verhindern: Sie warf ihre Handtasche in den Weg und wollte später sogar noch vor den fahrenden Streifenwagen springen, heißt es im Polizeibericht.

Frau will in Augsburg vor Streifenwagen springen

Ein Unfall konnte durch schnelles Eingreifen verhindert werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens im Gebäude ist noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und gegen die 18-Jährige wegen Gefangenenbefreiung und Widerstands gegen Polizeibeamte. (AZ)

Themen folgen