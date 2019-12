11:00 Uhr

Junger Augsburger (22) weiter vermisst: Was die Polizei sagt

Seit drei Wochen schon wird der 22 Jahre alte Eugen Gosmann aus Oberhausen vermisst. Bislang gingen einige Hinweise ein. Doch sie entpuppten sich als Fehlanzeige.

Von Ina Marks

Der 22 Jahre alte Eugen Gosmann ist weiterhin spurlos verschwunden. Der junge Augsburger wird seit 21. November vermisst. Er hatte an dem Abend vor drei Wochen die elterliche Wohnung in Oberhausen verlassen und war nicht mehr zurück gekehrt.

Nach Angaben der Polizei hatte sich Gosmann zu dem Zeitpunkt in einer psychischen Ausnahmesituation befunden. Die Polizei veröffentlichte Bilder des jungen Mannes, um Hinweise aus der Bevölkerung zu erlangen.

Das ist eines der Bilder, das die Polizei von Eugen Gosmann veröffentlicht hat. Bild: Polizei

Einige Bürger meldeten sich tatsächlich, weil sie dachten, sie hätten den Vermissten erkannt. „Aber als wir die verschiedenen Personen überprüften, war es leider nicht der Vermisste“, sagt eine Polizeisprecherin. Zuletzt seien jedoch keine Hinweise mehr eingegangen. Die Suchmaßnahmen seien ausgeschöpft.

Augsburger Polizei spricht von rätselhaftem Fall

„Alles was wir in dem Fall tun konnten, haben wir veranlasst.“ Die Polizei hat etwa bekannte Anlaufadressen des Vermissten überprüft. Wie auch Familie, Freunde und Bekannte, wo sich der junge Mann aufhalten könnte. Eine Handyortung blieb offenbar ebenfalls erfolglos. Freunde haben selbst die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten. Kurz nach seinem Verschwinden hängten sie Flyer in der Stadt auf. Auf ihnen war ein Bild des Vermissten samt Personenbeschreibung abgebildet. Doch auch diese Bemühung führte bislang ins Leere. Bei der Polizei will man den Fall nicht bewerten. Er sei schwierig einzuschätzen. „Es ist rätselhaft“, meint die Sprecherin.

Hier ist noch einmal die Beschreibung des Vermissten

Eugen Gosmann ist zirka 1,80 Meter groß, schlank, hat rotblonde Haare (seitlich kurz, Deckhaar länger) und Tattoos an beiden Armen. Zuletzt war er bekleidet mit einer blauen Jeanshose, schwarzem Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift, schwarzer Jacke, evtl. Basecap mit Aufschrift „LA“. Die Augsburger Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510 oder bei jeder anderen Dienststelle.

