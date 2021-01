vor 17 Min.

Junger Mann randaliert in Kriegshaber auf einem fremden Balkon

Wegen eines Randalierers rückte die Polizei in der Nacht auf Freitag nach Kriegshaber aus.

Anwohner in Augsburg-Kriegshaber haben nachts Schreie gehört und riefen die Polizei. Die Beamten mussten letztendlich einen betrunkenen 22-Jährigen überwältigen.

Von Ina Marks

Lautes Geschrei hat Anwohner in der Daucherstraße in Kriegshaber in der Nacht auf Freitag aufgeweckt. Da war es zwei Uhr morgens. Die Polizei fand auf einem Balkon einen 22 Jahre alten Mann vor, der den Lärm verursacht hatte. Wie sich herausstellte, war es aber gar nicht sein Balkon. Der junge Mann war ziemlich betrunken.

Die Polizei registrierte bei ihm einen Alkoholwert von 1,7 Promille. Eigentlich wohnte der Mann nur wenige Hausnummern von dem Einsatzort entfernt und sollte dort auch in Polizeibegleitung wieder hingebracht werden. Der Störenfried rannte, wie die Polizei berichtet, aber plötzlich los und versteckte sich in einem Hinterhof. Natürlich fanden die Beamten ihn. Der Mann wurde laut Bericht zunehmend aggressiv.

Er beleidigte die Beamten und ging auf bedrohliche Weise auf diese zu. Letztendlich musste er überwältigt werden und wurde in Arrest gebracht. Ein Beamter erlitt bei dem Einsatz leichte Verletzungen. Es wurde ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Hausfriedensbruch eingeleitet. Hinzu kommt ein Verstoß nach dem Infektionsschutzgesetz. (ina)

