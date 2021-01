14:30 Uhr

Kabelbrand in Gartenlaube sorgt für hohen Sachschaden

In der Uhlandstraße im Augsburger Stadtteil Pfersee ist am Sonntagnachmittag eine Gartenlaube in Brand geraten. Die Polizei konnte den Hintergrund schnell ermitteln.

Eine brennende Gartenlaube in der Uhlandstraße ist der Polizei am Sonntag gegen 14.30 Uhr gemeldet worden. Die Feuerwehr habe den Brand schnell löschen können, so die Polizei. Durch das Feuer brannten Wand und Decke teilweise ab, der entstandene Schaden wurde nach Angaben der Ermittler auf rund 5000 Euro beziffert, verletzt wurde niemand.

In der Gartenlaube waren mehrere Taubenschläge untergebracht, die darin befindlichen Tiere blieben ebenfalls unverletzt. Ursache des Feuers war nach Auskunft der Polizei ein Kabelbrand. (jaka)

