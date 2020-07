09:44 Uhr

Kajakfahrer verunglückt tödlich am Augsburger Eiskanal

Ein 68-jähriger Kajakfahrer ist am Freitag am Augsburger Eiskanal verunglückt. Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg.

Für einen 68 Jahre alten Kajakfahrer aus Augsburg ist am Freitag am Eiskanal jede Hilfe zu spät gekommen. Wie die Polizei jetzt berichtet, haben am Freitagmittag gegen 13 Uhr Badegäste an der Badestelle am Eiskanal nahe eines Kiosks ein Kajak entdeckt. Es war umgekippt. In dem Sportboot befand sich noch ein Mann. Laut Polizei bargen sie den Verunglückten. Ein Notarzt reanimierte den Mann, der offenbar eine Platzwunde am Kopf hatte. Er wurde in die Uniklinik gebracht, doch man konnte ihm nicht mehr helfen. Die Polizei geht von einem Unfall aus, schließt aber auch eine plötzliche Erkrankung nicht aus. (ina)

Themen folgen