vor 22 Min.

Kampf gegen Corona: Eine neue Aufgabe für Roboter Swally

Swally dreht auf dem Königsplatz seine Runden und weist auf die Maskenpflicht an Haltestellen hin.

Nicht nur auf das Rauchverbot macht der kleine Roboter Swally auf dem Königsplatz aufmerksam. In Corona-Zeiten hat er eine weitere Aufgabe.

Von Tatjana Fröhlich

Seit vier Jahren dreht der kleine, blaue swa-Roboter nun auf dem Königsplatz seine Runden und setzt sich auf charmante Art und Weise für das Nichtrauchen ein. Bisher hat er die Passanten mit einem Schild auf die rauchfreien Zonen aufmerksam gemacht und sie dadurch gebeten, ihre Zigaretten auszumachen. Raucher auf dem Königsplatz sollen nur noch in den ausgewiesenen Bereichen Zigaretten rauchen.

Neue Aufgabe für den kleinen Roboter

Seit Corona sind die Menschen verpflichtet, an Haltestellen eine Maske zu tragen. Deshalb haben die Stadtwerke Swally nun eine neue Aufgabe zugeteilt. Swally soll nun auch auf die Maskenpflicht aufmerksam machen. Am 8., 13., 21. und 28. Oktober wird er dafür in der Zeit zwischen 12 und 18 Uhr die Menschen freundlich und ohne erhobenen Zeigefinger darum bitten, die Masken aufzusetzen. (tafr)

Lesen Sie auch:

Themen folgen