Kampf gegen den Müll

Jeden Tag sind sie im Einsatz, Menschen in Orange, die Augsburgs Straßen sauber halten. Sie erzählen, wieso ihr Beruf Spaß macht und was Müll über unsere Gesellschaft verrät.

Es ist Montagmorgen, 6.30 Uhr. Der Augsburger Rathausplatz schlummert noch im Schein der Laternen. Gleich beginnt die Arbeit. Fahrzeug-Kolonnen in Neonorange rollen heran. Männer steigen aus, gekleidet in orangen Hosen und Jacken mit leuchtenden Silberstreifen. Hiseyn Kurtul begrüßt mich und nimmt mich mit auf seine erste Runde des Tages.

Hiseyn Kurtul über seine Arbeit bei der Stadtreinigung Augsburg. Video: Veronika Lintner

Im Cockpit seiner Kehrmaschine baumelt ein Duftbäumchen und eine kleine Türkei-Flagge von der Decke. Unsere Köpfe stoßen beinahe dagegen – mit jedem Holpern übers Kopfsteinpflaster. Das Gefährt ist losgepoltert und Hiseyn Kurtul eröffnet das Besenballett. Während er mit der Rechten lässig am Lenkrad seiner Kehrmaschine dreht, drückt er mit der Linken ein paar schwarze Knöpfe auf einer Armatur. So lässt Kurtul die Besen wirbeln.

Es ist 6.30 Uhr und für die Stadtreinigung beginnt die Arbeit. Bild: Veronika Lintner

Lehnt man sich vor bis zur Frontscheibe, sieht man unten am Boden, wie der Tanz vor dem Wagen beginnt. Besen runter, zur Seite, rauf, wieder zur Mitte. Und diese Bürsten kehren nicht nur, sie saugen vor allem. Scherben, Laub, Müll. "Sie staubsaugen doch manchmal, oder?", fragt Kurtul mich. Klar. "Und das hier ist mein Staubsauger, der ist nur etwas größer." Wenn er seine Kehrmaschine erklärt, dann sprudeln die Sätze nur so aus ihm heraus. Augsburgs Gassen nennt er sein "Wohnzimmer", seit sechzehn Jahren kurvt er hier herum. Und sein Wohnzimmer möchte er so sauber wie möglich halten. Er ist stolz auf seinen Job.

An fast jedem Arbeitstag fährt er durch Augsburgs Straßen. "In unserer Arbeit sehen wir so vieles", sagt er. Tatsächlich: Wache Augen braucht er für seinen Job unbedingt. Hindernisse und Gefahren drohen alle paar Meter auf seinen Wegen: Betrunkene, Radfahrer, Fußgänger, Drängler, gelegentlich auch in Kombination. Und jetzt geht die Schule wieder los, also kommen auch noch Schülerhorden an Bushaltestellen dazu. Und seit neuestem: E-Scooter. Die liegen auch an diesem Morgen hier und da auf Rad- und Gehwegen wie umgekippte Topfpflanzen. Kurtul sagt: "Du musst acht Augen haben, vorne, hinten, an den Seiten. Aber toi, toi, toi, ...", dreimal klopft er gegen die Fensterscheibe, "... bisher ist nie etwas Schlimmes passiert. Personenschaden gab es noch nie." Höchstens, dass man mal ein Verkehrsschild touchiert, und alle paar Jahre ein Kratzer bei einem parkenden Auto.

"Lern etwas Vernünftiges, sonst wird man Müllmann. Das sagen sie doch immer." Hiseyn Kurtul

Kurtul biegt verkehrt herum in eine Einbahnstraße ein. Darf er. Er fährt mit der Kehrmaschine auf dem Radweg. Darf er auch. "Wir haben Sonderrechte", erklärt der Mann mit dem grauen Bürstenschnitt. Wenn Kurtul mit maximal fünfzehn Kilometern pro Stunde und rotierenden Bodenbesen durch Augsburgs Zentrum zuckelt, verschafft er dem hektischen Stadtverkehr manchmal eine Zwangspause. "Manche Autofahrer stellen sich stur und schimpfen", sagt Kurtul und scheint unbeeindruckt von solchen Nörglern. Stur? Kann er auch. "Lern etwas Vernünftiges, sonst wird man Müllmann. Das sagen sie doch immer", sagt Kurtul und lacht. Aber er ist stolz auf seinen Job. Außerdem: Viele kleine Kinder seien begeistert, wenn sie auf dem Schulweg seiner Maschine begegnen. Sie würden gerne mit ihm mitfahren, in diesem kleinen Saubermachgefährt.

Jetzt wird es eng. Die Kehrmaschine biegt ein auf einen Radweg. Verkehrt herum. Der linke Außenspiegel sollte nicht gegen die Bäume am Wegrand stoßen, der rechte nicht gegen die parkenden Autos. Knapp 1,50 Meter. So breit sei der Weg, schätzt Kurtul – und viel mehr Platz ist da vermutlich wirklich nicht. Immer wieder klingelt sein Diensthandy, spontane Absprachen mit Kollegen. Dann spricht er mal Deutsch, mal Türkisch mit deutschen Straßennamen. Die Kollegen sind mit einem Handwagen schon vorangegangen. Sie haben für Kurtul das Laub zu Spuren und Häufchen zusammengekehrt, die sein fahrender Staubsauger nun geduldig schluckt.

Hiseyn Kurtul erklärt, wie seine Kehrmaschine das Laub in Augsburgs Straßen aufsaugt. Video: Veronika Lintner

Das Bürstenballet ist beendet, der Mülltank voll. Jetzt schnallen wir uns an und fahren mit 60 auf dem Tacho Richtung Depot. Dort lagert in großen Hallen fast alles, was Augsburg sauber hält. Ein Fuhrpark von Schneeräum- und Kehrmaschinen steht dort einsatzbereit. Haufenweise Besen und Tonnen. Weiße Hügel, ganze Salzberge von Streugut. Vor den Toren der Hallen erklingt ein schrilles Piepsen, es ist Kurtuls Kehrwagen, der jetzt den gesammelten Müll auskippt.

Schneeräummaschinen im Augsburger Depot. Bild: Veronika Lintner

Der Tag wird hell und ich wechsle zur nächsten Straßenreinigungstruppe. "Ich habe noch nie einen Grund zum Jammern gehabt", erzählt Eberhard Pressl. Seit 1986 arbeitet er für die Straßenreinigung und ist, das beteuert er, "seit dem ersten Tag mit Begeisterung dabei". Dabei erledigt er die Sisyphos-Arbeit unter den Straßenreinigungsaufgaben: Müllkörbe leeren.

Eberhard Pressl arbeitet seit mehr als 30 Jahren bei der Augsburger Stadtreinigung. Bild: Veronika Lintner

Pressl lenkt den Kleinlaster, ein junger Kollege steigt alle paar Meter aus dem Wagen aus, mit einer hölzernen Müllzange und einem speziellen Schlüssel in der Hand. Müllkorb abmontieren, mit einem Ruck und viel Krach den Unrat auf die Ladefläche des Wagens schütteln, Müllkorb wieder dranmontieren. Auf zum nächsten. Zwei oder drei lange Runden geht das so. Wenn sie gegen Mittag wieder am selben Korb halten, ist er wieder voll. Es nimmt kein Ende. Sisyphos leert Mülleimer.

Ein junger Kollege von Pressl steigt alle paar Meter aus dem Wagen aus und leert Müllkörbe. Bild: Veronika Lintner

Rathaus, Fußgängerzone, Fuggerstraße, zum Bahnhof, so geht der Rundkurs. Am Königsplatz müssen sie fast dreimal täglich die Papierkörbe leeren. Was Pressl an seinem Job mag? "Ich bin so gut wie mein eigener Herr. Niemand sitzt mir im Nacken", sagt er. Hinter ihm auf der Rückbank sitzt nun ein Kollege mit Laubbläser, den der Müllkorb-Trupp in der Fuggerstraße aufgegabelt hat. Er trägt den Laubbläser und eine Schutzbrille, ein irgendwie futuristischer Anblick, als könnte er jeden Moment samt Blasgerät abheben.

Der junge Mann erzählt, was seine Arbeit mit ihm macht: Als er im Sommer im Urlaub verreist war, da habe es ihm bei der Fahrt durch fremde Gassen in den Händen gekribbelt. "Da wollte ich gleich aussteigen, um den Müll am Straßenrand zu beseitigen." Eigentlich ist er gelernter Fließenleger.

Straßen sauber zu halten, das scheint bei der Straßenreinigung Männersache zu sein. Wenige bis gar keine Frauen arbeiten bei den Reinigungstrupps, sagt Pressl. In den Sommerferien, da half eine Biologie-Studentin in seiner Truppe mit und wenn er von ihr erzählt, gerät er schon fast ins Schwärmen. "Die war auf Zack. Die ist für diese Arbeit auch Feuer und Flamme gewesen."

"Eine saubere Straße. Die Menschen sehen das als eine Selbstverständlichkeit, die keine ist." Eberhard Pressl

Es gibt auch andere schöne Momente für ihn bei der Arbeit. Letztens hätten ihn Passanten "schwer gelobt", sagt er. Doch öfter noch beschweren sich die Menschen. "Es sieht für manche so aus, als würden wir spazieren fahren. Ihr habt es ja schön, sagen viele", sagt er und schüttelt den Kopf. "Eine saubere, freie Straße. Die Menschen sehen das als eine Selbstverständlichkeit, die keine ist."

Pressl erzählt von einer denkwürdigen Begegnung. Er fuhr einmal mit seinem orangen Wagen auf eine Bushaltestelle zu. Pressl stieg aus, schritt zum Mülleimer. Ein junger Mann sah ihn dabei, er stand nur wenige Zentimeter neben dem Korb. Er nippte an einer Coladose, blickte Pressl in die Augen. Und warf die Dose auf den Boden. Pressl sagt, er habe es kaum fassen können. "Er wollte provozieren." Er habe dem jungen Mann dann eine Standpauke erteilt. Dem sei es sichtbar peinlich gewesen – um ihn herum sahen seine Freunde, wie ihn der Mann in Orange zusammenstauchte.

Das ist die Straßenreinigung in Augsburg 1 / 4 Zurück Vorwärts Die Stadtreinigung Augsburg ist von Montag bis Donnerstag von 6 Uhr bis 15 Uhr und freitags von 6 Uhr bis 12.15 Uhr im Einsatz.

In der Innenstadt reinigt außerdem ganzjährig eine Nachmittagsgruppe. Diese ist hauptsächlich für die Leerung der Abfallkörbe und zur Beseitigung von groben Verschmutzungen zuständig. Die Gruppe ist 365 Tage im Jahr von 13.30 Uhr bis 22 Uhr im Einsatz.

Im Sommer arbeiten etwa 150 Menschen für die Stadtreinigung Augsburg. Im Winter sind es, mit zusätzlichen Saisonarbeitern, etwa 180.

Im Einsatz für die Stadtreinigung sind fünf Großkehrmaschinen, 20 Kleinkehrmaschinen sowie ein Waschwagen.

Der Job als Straßenreiniger kann hart sein. Wie kam Pressl eigentlich dazu? "Wie die Jungfrau zum Kinde", sagt er und schmunzelt in seinen grauen Bart. Sein alter Arbeitgeber ging Konkurs, Pressl suchte und fand, wenn man so will, den Weg auf die Straße. Der Beruf passt zu ihm, ganz offensichtlich. Pressl sagt, er habe einen ausgeprägten Sinn für Ordnung und Sauberkeit. "Mein Bruder sagt, ich sei ein Pedant. Dann antworte ich immer: Nein. Ich bin nur ziemlich ordentlich." Reich wird er in diesem Beruf nicht. Aber die Stadtreinigung bietet ihm eine relativ sichere Anstellung und einen gesicherten Ruhestand. "Es ist ein krisensicherer Arbeitsplatz."

"Und der allerletzte versucht es doch noch, seinen halbvollen Pappbecher auf den Gipfel des Müllturms abzustellen", sagt Pressl. Bild: Anne Wall (Archiv)

Was Pressl ärgert, sind nicht nur die großen Müllberge, sondern auch die kleinen. Jene, die sich auf überfüllten Papierkörben wie Häubchen türmen. "Plastikbecher, Pizzakartons, Deckel, Trinkhalme", Pressl zählt auf. "Und der allerletzte versucht es doch noch, seinen halbvollen Pappbecher auf den Gipfel des Müllturms abzustellen." Wahre Künstler seien das, sagt Pressl spöttisch. Dabei könnte alles so simpel sein: Pizza-Kartons, Becher, Tüten einfach zusammenfalten.

"Den Ekelfaktor muss man hinnehmen." Eberhard Pressl

Der Wagen stoppt wieder einmal. "Ali, holst du das bitte?", fragt Pressl. Sein Kollege nickt und steigt aus. Nur – was soll er denn holen? Da: Eine kleine, leere Schnapsflasche ist unter den Sitz einer Haltestelle gerollt. Ali sieht sie, Pressl sieht sie. Sonst wahrscheinlich niemand. Die Straßenreiniger haben einen speziellen Blick für Müll.

Die Augsburger Straßenreinigung im Wandel der Zeit 1 / 3 Zurück Vorwärts Die dicken Borsten der Handbesen wetzen sich schnell ab. "Nach einem Monat sind die abgeschürft", sagt Eberhard Pressl. Es seien Bambusbesen aus China.

Ein wenig trauere er den alten Besenmodellen hinterher, sagt Pressl. 1986 waren es noch Import-Besen aus der DDR, die Pressl als sehr robust lobt.

Früher kehrte die Straßenreinigung auch hauptsächlich mit Handwagen, heute vor allem mit Fahrzeugen.

Ecke Volkhart-/Klinkertorstraße. "Die Bushalte hier wird zur Plärrer-Zeit manchmal von Betrunkenen dekoriert", sagt Pressl und meint damit: Erbrochenes. "Den Ekelfaktor muss man hinnehmen. Man muss schon aufgeschlossen sein, allem, was auf einen zukommt." So wachsam die Augen sein müssen, die Nase darf nicht empfindlich sein. Zeit und Erfahrung haben den Straßenreiniger abgehärtet. "Ich versuche einfach, die Nase möglichst nicht weit reinzustecken." Aber es geht nicht allein um Gestank und den hübschen Schein sauberer Straßen. "Es geht um Gesundheit, um Bakterien. Sauberkeit bewirkt, dass Krankheiten sich weniger verbreiten."

Diese Besen sollen Augsburgs Straßen sauber halten. Bild: Veronika Lintner

Wer den Beruf des Straßenreinigers ergreift, muss außerdem mit den Jahreszeiten leben. Im Sommer hinterlassen die Menschen Müll am Lechufer, am Wertachufer, auf Grillplätzen. Im Herbst fällt das Laub und im Winter schwärmen die Stadtreiniger mit Räummaschinen und Streusalz aus. Jedes Jahr geht das Spiel von vorne los.

Eberhard Pressl von der Stadtreinigung Augsburg erzählt von seinem Berufsleben Video: Veronika Lintner

Der Job fordert aber auch Spontaneität. Jeden Morgen um 4 oder 5 Uhr nimmt Pressl den Anruf entgegen, wie denn der Plan für diesen Tag aussieht. Sich fürs Wochenende etwas vornehmen? Große Ausflüge mit der Familie seien eher selten möglich, sagt Pressl. Die spontane Planung erlaubt das oft nicht. Silvester feiern? Kaum möglich, wenn am Neujahrstag die Abfallberge warten. "Gott sei Dank habe ich etliche junge Kollegen", erzählt Pressl. "Man muss gut auf sich aufpassen. 20 Kilo kann so ein Papierkorb wiegen, wenn Glasflaschen drin liegen."

Eine große Kehrmaschine der Straßenreinigung. Bild: Veronika Lintner

Wenn Pressl jeden Tag dem Müll hinterherfährt, kommen ihm Gedanken, was dieser ganze Abfall über unserer Gesellschaft verrät. Für ihn steht fest: Wir werfen mehr weg als früher, immer noch produzieren wir viel unnötigen Plastikmüll. Obwohl die Diskussionen lauter werden. "Einerseits treffen sich Studenten, die für saubere Umwelt auf die Straße gehen. Und dann sind sich manche zu fein, ihren Müll zu entsorgen."

2021 wird Pressl auf 35 Jahre bei der Stadtreinigung zurückblicken. "Ich bin zufrieden mit meiner Arbeit, ich muss nicht von mehr träumen. Und im Ruhestand will ich dann auch meine Ruhe haben." Doch eins scheint ihm klar: Auch im Ruhestand soll alles sauber sein. Unbedingt.