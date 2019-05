17:45 Uhr

Kampfhund "Amigo" beißt zu: Besitzer vor Gericht

Ein Hund der Rasse Dogo Canario griff unangeleint einen Passanten an. Vier Monate Bewährungsstrafe für sein Herrchen.

Von Klaus Utzni

„Amigo“ ist bald zwei Jahre alt. Er wiegt rund 50 Kilo, ist an die 70 Zentimeter groß, hat eine tiefe Stimme und vier Beine. „Amigo“ gehört zur Rasse „Dogo Canario“, ist ein Kampfhund der Klasse 2 und gehört einem 50-jährigen Lechhauser. Der ließ ihn Mitte Dezember 2018 abends frei herumlaufen. Als sich ein Passant, 25, näherte, erwies sich „Amigo“ alles andere als ein guter Freund, wie sein spanischer Name übersetzt besagt: Der kräftige Hund knurrte kurz und biss dann den 25-Jährigen in den rechten Oberschenkel. „Amigos“ Opfer war eine Woche arbeitsunfähig. Das Herrchen stand jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung vor Amtsrichterin Susanne Scheiwiller.

Besitzer hat 17 Vorstrafen

Im Mittelpunkt des Prozesses stand die Frage: „Ist Amigo gefährlich?“ Und wenn Ja: Warum darf ein Mann mit einem Vorstrafenregister mit 17 Eintragungen so einen Vierbeiner halten? In Bayern sind bestimmte Rassen in zwei Kampfhunde-Kategorien eingeteilt. Vierbeiner der Liste 1 wie der „American Pitbull“ gelten unwiderlegbar als Kampfhunde und dürfen nur unter ganz bestimmten Umständen gehalten werden. Bei Hunden der Kategorie 2, dazu zählt der Dogo Canario, wird die Eigenschaft als Kampfhund vermutet, solange nicht durch ein Gutachten die Ungefährlichkeit nachgewiesen wird.

Der Angeklagte räumt nun im Prozess ein, dass „Amigo“ nicht angeleint war, als er den Passanten gebissen hat. Er habe eine vorläufige Befreiung von der Leinen- und Maulkorbpflicht, behauptet er. Das amtliche Papier freilich hat er nicht dabei. „Ich finde es nicht mehr“. Bis Juli, so sagt Amigos Herrchen, müsse er das Gutachten beibringen. Nach dem Vorfall habe er sofort einen Maulkorb gekauft und leine seinen Hund an. „Ich hab´ ihn jetzt gut im Griff“, beteuert der 50-Jährige.

Zeuge fordert Schmerzensgeld

„Stimmt nicht“, sagt das Opfer des Hundebisses als Zeuge. Er sei Hund und Herrchen vor kurzem begegnet. „Da war der Hund wieder nicht an der Leine“. Im ganzen Viertel hätten die Bewohner Angst vor dem Vierbeiner. Über den Angriff „Amigos“ ist der 25-Jährige noch immer empört: „Er hätte ja auch mein Geschlechtsteil wegbeißen können“. Der Zeuge fordert über seinen Anwalt 1500 Euro Schmerzensgeld vom Angeklagten.

Richtern zwieifelt an Eignung des Hundehalters

Ein Hundeführer der Polizei hat „Amigo“ nach dem Biss einem Charaktertest unterzogen. Sein Fazit: „Der Hund kann zur Gefahr werden, wenn man ihn nicht richtig hält. Er war beim Test sofort kampfbereit, hat eine eindeutige Körpersprache, einen ausgeprägten Schutzinstinkt“. Der Hund mache was er wolle. Der Polizist wundert sich, warum die Stadt bislang noch nicht auf den Vorfall reagiert habe. Richterin Scheiwiller ist überzeugt, dass der Angeklagte zum Halten eines solchen Hundes ungeeignet ist. „Ein ganzes Viertel hat offenbar Angst vor dem Hund“. Überdies stehe der Angeklagte unter Führungsaufsicht. Sie verurteilt „Amigos“ Herrchen zu einer Bewährungsstrafe von vier Monaten mit der Auflage, dem Opfer ein Schmerzensgeld von 1000 Euro zu zahlen.

Lesen Sie dazu auch: Kampfhunde-Verordnung

Themen Folgen