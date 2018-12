vor 57 Min.

Kantine feiert im Februar Abschied

Am ersten Februarwochenende soll in der alten Musikkantine in der ehemaligen Reese-Kaserne endgültig Schluss sein.

Die Macher der Musikkantine beweisen Humor. Sie fragen: Was haben der Flughafen in Berlin, Stuttgart 21 und die Kantine am Kö gemeinsam? Nun, es dauere etwas länger als gedacht. Doch zumindest bei der neuen Kantine scheint die Fertigstellung nun zum Greifen nahe zu sein. Im Januar und am ersten Februarwochenende, 1. und 2. Februar, wird das „Wohnzimmer am Exerzierplatz“ nochmals gebührend verabschiedet. Dann sei endgültig Schluss, geben sie in einer Mitteilung bekannt.

Vierwöchige Pause

Für den Umzug würden sie eine vierwöchige Party- und Konzertpause benötigen, um am neuen Standort alles fertig machen zu können. Dort wollen sie dann ab März durchstarten. (ziss)