09.05.2019

Kapellen-Schule bekommt prominente Patin

Boxweltmeisterin Tina Schüssler plant viele Aktivitäten mit der Mittelschule in Oberhausen. Warum der Powerfrau die Zusammenarbeit mit den Kinder und Jugendlichen am Herzen liegt

Von Tamara Meyer

Tina Schüssler ist eine Powerfrau schlechthin: Im Kick- und Profiboxen sammelte sie sportliche Meriten bis zum Weltmeistertitel. Zudem engagiert sich die Frau mit dem pfiffigen Kurzhaarschnitt in zahlreichen sozialen Projekten. Vor drei Jahren ist sie dann unter die Sängerinnen gegangen und thematisiert in ihren Liedern auch ihren Schlaganfall und ihren Kampf zurück ins Leben.

Singende Boxerin als Vorleserin in einer Klasse

Jetzt hat die Neusässerin ein weiteres Ehrenamt angenommen: Sie ist Patin der Kapellen-Mittelschule in Oberhausen. Schüssler kennt die Schule schon länger und war am Vorlesetag, der jedes Jahr stattfindet, in einer Klasse zu Gast. Die Schüler fanden sie toll und bedauerten gleichzeitig, dass die singende Boxerin nur in einer Klasse vorlas. Um den Kontakt zu den Kapellen-Schülern zu vertiefen, entstand dann die Idee der Schulpatenschaft.

Die Patenschaft soll jedoch nicht nur auf dem Papier stehen. Schüssler hat Vieles mit den Schülern vor: „Ich möchte einen Workshop in Selbstverteidigung anbieten. Außerdem singe ich mit den 5. Klassen zusammen. Sport und Musik verbinden einfach.“

Und da wäre noch die Schulband, mit der Tina Schüssler in engem Kontakt steht. Gitarrist Aaron Hoffmann findet ihr Engagement bewundernswert: „Ich finde es toll, dass Tina Schulen und Stiftungen unterstützt, und jetzt auch an meiner Schule Patin ist.“ Die Patin verrät, dass Aaron zu den ersten gehört, die ihre Kompositionen anhören dürfen.

Auftritt beim Stadtfest in Neusäß

Die Musik spielte denn auch eine große Rolle bei dem Schulfest, auf dem die neue Patenschaft gefeiert wurde. „Wollen wir singen?“, wandte sich Tina Schüssler an die Fünftklässler, mit denen sie drei Lieder einstudiert hat. Auch wenn die Kinder Lampenfieber hatten, meisterten sie ihren Auftritt. Zur Freude ihrer neuen Patin: „Mir ist es vor allem wichtig, mit den Kids zusammenzuarbeiten. Sie sehen mich einfach als Tina und nicht als Lehrerin und sie vertrauen mir.“ Bald trägt die Patenschaft auch außerhalb der Schule Früchte: Am Samstag, 6. Juli, tritt Powerfrau Tina Schüssler zusammen mit der 5. Klasse der Kapellen-Mittelschule auf dem Stadtfest in Neusäß auf.

