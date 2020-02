18.02.2020

Kaputte Plakate

Wie Parteien die vom Sturm zerstörten Wahlplakate reparieren

Von Marisa Huber

Unternehmer Walter Wölfle ist Stadtratskandidat für Pro Augsburg – und er ist Pragmatiker. Weil ein Plakat teuer ist und Ressourcen verbraucht, achtet er auf Nachhaltigkeit. Wann immer ein Plakat mit seinem Konterfei zerstört wird, sammelt er es ein, repariert es und hängt es wieder auf. Allein in den vergangenen zehn Tagen rettete Wölfle so mehr als 50 Plakate, von insgesamt 150 in Lechhausen, Firnhaberau und der Hammerschmiede. Seine Rettungsmaßnahmen sehen immer gleich aus: „Ich nehme die Plakate mit nach Hause, trockne sie, mache sie mit Wasser sauber und klebe Risse zusammen“. Pro Plakat dauert das rund 45 Minuten.

Wölfle möchte Ressourcen schützen. „Wo kommen wir da hin, wenn jeder seine Plakate liegen lässt?“ Außerdem spart sich der Kandidat Kosten: Bei Pro Augsburg muss jeder seine Plakate selbst finanzieren.

Das stürmische Wetter bedingt, dass mehr Plakate als sonst zerstört werden. Auch andere Parteien sind mit dem Thema beschäftigt. CSU, SPD und Augsburg in Bürgerhand kümmern sich noch immer um Werbeplakate, die Orkan „Sabine“ beschädigt hat. Alle Parteien versuchen, alte, zerstörte Plakate wieder aufzuziehen – oder sie bekleben sie neu. Bei der SPD überprüfen Ehrenamtliche, ob die Wahlplakate noch hängen und zerstört sind. Bei Augsburg in Bürgerhand sind es die Kandidaten selbst, die sich darum kümmern müssen. „Für die Umwelt wäre es besser, wenn wir in der Stadt gar nicht erst aufhängen dürften“, sagt Oberbürgermeister-Kandidat Bruno Marcon von Augsburg in Bürgerhand selbstkritisch.

Generation Aux wird seine Wahlplakate mithilfe einer Smartphone-App zurückverfolgen, um sie kontrollieren zu können.

Was die Finanzierung von Plakaten betrifft, handhaben die Parteien und Gruppierungen dies unterschiedlich. Oft werden die Ausgaben über Mitgliedsbeiträge finanziert. Bei manchen Parteien zahlen Stadtratskandidaten für die Wahl noch zusätzlich Beiträge.

