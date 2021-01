16:35 Uhr

Karambolage: Unbekannter Fahrer flüchtet nach Unfall

Zu einem Fall von Unfallflucht ist es in Augsburg-Pfersee gekommen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Zu einem Fall von Unfallflucht ist es am Samstag in Augsburg-Pfersee gekommen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Nach Auskunft der Ermittler hatte die Fahrerin eines schwarzen VW Polo ihr Auto an dem Tag gegen 11 Uhr am Straßenrand in der Eberlestraße auf Höhe der Hausnummer 4 abgestellt. Als sie gegen 16.30 Uhr zu ihrem Auto zurückkam, war die linke Fahrzeugfront beschädigt. Einen Hinweiszettel des Verursachers suchte sie vergebens. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro beziffert. Um Hinweise zur Unfallflucht bittet die Polizei unter Telefon 0821/323-2610. (jaka)

