vor 35 Min.

Karambolage im Straßenverkehr: Autofahrer flüchtet nach Unfall

Zu einem Fall von Unfallflucht ist es am Samstag in Lechhausen gekommen. Ein Fahrer flüchtete nach einer Karambolage. Die Polizei sucht Zeugen.

An der Einmündung Schillstraße/Turnerstra0ße ist es am Samstag kurz vor 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, nach dem ein Unfallbeteiligter flüchtete. Der Fahrer eines weißen VW Golf befuhr den Angaben der Polizei zufolge die Schillstraße in Richtung Neuburger Straße, als ein bislang unbekannter Fahrer, der in der Turnerstraße in Richtung Schillstraße unterwegs war, nach links abbog, ohne die dortige Vorfahrtsregelung zu beachten. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Golf, der Vorfahrt hatte. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 900 Euro zu kümmern, so die Polizei. Zum Fahrer konnte der Fahrer des VW Golf lediglich angeben, dass der etwa 30-jährige Mann ein südländisches Aussehen gehabt haben und eine rote Basecap getragen haben soll. Um Hinweise bittet die Polizei unter der 0821/323-2310. (jaka)

Themen folgen