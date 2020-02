20.02.2020

Karl-Heinz Helmer verstorben

Zeitungsmann von der Pike auf und Gründungsmitglied des Geschichtskreises

Vorige Woche ist der jahrzehntelang in Göggingen wirkende Verleger und und Journalist Karl-Heinz Helmer im Alter von 75 Jahren verstorben. Seinen Lebensabend verbrachte der gelernte Medien-Designer in Donauwörth. Karl-Heinz Helmer – früher in der Gögginger Schafweidesiedlung zu Hause – war ein Zeitungsmann von der Pike auf. Seine große Leidenschaft gehörte jedoch der Seefahrt und dem Meer, was für einen Schwaben und einen gebürtigen Fischacher schon etwas außergewöhnlich ist. Immer war für ihn bei seiner Medienarbeit der örtliche Bezug wichtig.

Von seinem „Pressehaus“ am Gögginger Klausenberg steuerte er zunächst die „Gögginger Neue Presse“, die dann in die regional aufgestellten „Schwäbischen Nachrichten“ überging. Ein Markenzeichen seiner Publikationen waren stets lokalhistorische Abhandlungen.

Viel Wissen über die reiche örtliche Historie konnte so öffentlich zugänglich gemacht und gesichert werden. Die Lokalhistoriker Hans Frei und. Heinz Münzenrieder waren bei ihm gerne gesehene „Schreibgäste“. Dem Gögginger Geschichtskreis gehörte sein besonderes Engagement. Dort war er einer der Gründungsmitglieder und er übte das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden aus. Die Aktivitäten der Gögginger „Geschichtler“ fanden daher immer „ein gutes Plätzchen“ in seinen Publikationen. Auch wirkte Karl-Heinz Helmer bei der Gemeinschaft des Gögginger Einzelhandels (WIG) ehrenamtlich mit. Toni Resch, der Vorsitzende des Gögginger Geschichtskreises würdigt den Verstorbenen so: „Dem Medienmann Karl-Heinz Helmer waren das örtliche Geschehen und die lokale Historie Maßstab seines verdienstvollen Wirkens“. (münz)

