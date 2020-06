vor 10 Min.

Karstadt-Filiale in Augsburg ist nicht von Schließung betroffen

Plus Die Augsburger Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof steht nicht auf der Streichliste des Konzerns. Auch für umliegende Händler ist dies eine gute Nachricht.

An den Türen der Augsburger Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof lesen die Kunden, dass man ihnen „aus gegebenem Anlass“ zur Zeit nicht den gewohnten Service bieten könne. Hängt dieser Hinweis mit den Einschränkungen durch Corona zusammen oder mit der Tatsache, dass an diesem Freitag in ganz Deutschland die Beschäftigten des Konzerns um ihre Jobs bangen?

Karstadt in Augsburg: Immer wieder Bangen um die Zukunft

Auch im Warenhaus in der Bürgermeister-Fischer-Straße herrscht am frühen Nachmittag eine angespannte Atmosphäre. Um den Betrieb aufrechtzuerhalten, wird die Belegschaft hier gruppenweise darüber informiert, welche Filialen geschlossen werden und welche bis auf Weiteres erhalten bleiben. „Ich hoffe so, dass es bei uns weitergeht“, meint eine junge Mitarbeiterin an der Kasse noch vor Bekanntwerden der Ergebnisse. Auch eine Kollegin, die seit vielen Jahren bei Karstadt tätig ist, warten noch auf Nachricht. Das Bangen um die Zukunft sei seit langem ihr ständiger Begleiter, meint sie leise – und widmet sich der nächsten Kundin.

Gegen 14 Uhr dann die Entwarnung: Die Augsburger Filiale ist von den Schließungen nicht betroffen. „Das ist eine hervorragende Nachricht für Augsburg“, sagt Andreas Gärtner vom Handelsverband Schwaben erleichtert. Er wisse, dass die Stadt ein Warenhaus wie Galerie Karstadt Kaufhof wirtschaftlich tragen könne. „Augsburg entwickelt sich positiv. Es ist die drittgrößte Stadt Bayerns, die zudem über kein Konkurrenz-Kaufhaus verfügt.“

Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof ist ein Anziehungspunkt

Gärtner betont, dass die hiesige Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof ein Anziehungspunkt in der Bürgermeister-Fischer-Straße sei. „Die Mitarbeiter können jetzt aufatmen“, sagt Sylwia Lech, Gewerkschaftssekretärin bei Verdi. Bei Karstadt würden sehr viele loyale Beschäftigte arbeiten, die in den vergangenen Jahren viel für das Unternehmen getan und auch mitgemacht hätten, so Lech. „Sie haben alle viel hinter sich.“

Bereits im Jahr 2004 stand das Karstadt-Haus zum Verkauf. Er wurde im letzten Moment abgebogen. Es war die Zeit, als auf der Straßenseite gegenüber Galeria Kaufhof ihr Domizil hatte. Von 2000 bis 2015 gab es sowohl Kaufhof als auch Karstadt in der Innenstadt. Es waren zwei Warenhäuser mit einem kompletten Sortiment. Kaufhof zog 2015 aus, heute befindet sich Schuh Schmid in dem Gebäude.

Karstadt-Filiale bleibt: Eine gute Nachricht auch für umliegende Händler

Karstadt-Kaufhof ist für Sylwia Lech ein Ankerhaus. „Wenn es umgefallen wäre, hätten alle umliegenden Händler ebenfalls ein Problem bekommen“, sagt die Gewerkschaftssekretärin. Die Nachnutzung solch einer großen Immobilie wäre laut Andreas Gärtner ebenfalls ein „Riesen-Problem“.

