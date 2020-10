vor 16 Min.

Karstadt-Untergeschoss: Aldi startet demnächst in der Innenstadt

Plus Aldi wird bald seine erste Filiale mitten im Zentrum von Augsburg eröffnen. Der Discounter teilt sich dann das Untergeschoss des Karstadt-Hauses mit Karstadt/Galeria.

Von Stefan Krog

Jetzt steht der Starttermin für die Aldi-Filiale im Karstadt-Untergeschoss fest: Der Discounter, der sich die Kellerfläche künftig mit der vergangenes Jahr modernisierten Lebensmittelabteilung von Karstadt/Galeria teilen wird und eine räumlich begrenzte Fläche einnimmt, wird voraussichtlich am 5. November eröffnen. Die Umbauarbeiten laufen seit Sommer.

Das Modell, dass Aldi bei Karstadt einzieht, wurde in einigen anderen deutschen Städten schon umgesetzt. Karstadt/Galeria verkleinert mit der Hereinnahme von Aldi die eigene Verkaufsfläche. Die Haushaltswarenabteilung, die bisher im Untergeschoss untergebracht war, ist inzwischen nach oben gezogen, nachdem dort der Möbelanbieter "Who's Perfect", der 2016 600 Quadratmeter belegte, das Feld geräumt hat.

Aldi kommt in Augsburger Innenstadt

Die Aldi-Filiale in der Bgm.-Fischer-Straße ist die erste Augsburger Innenstadtfiliale der Discounterkette. Angeboten werden soll dort das gesamte Sortiment. In den vergangenen Jahren siedelten sich wieder vermehrt Supermärkte in der Innenstadt an, etwa Rewe in der Maximilianstraße oder am Königsplatz.

