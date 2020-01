17:07 Uhr

Karstadt startet Umbau der Lebensmittelabteilung

Karstadt in Augsburg baut um. Es wird weiter spekuliert, welche Rolle der Discounter Aldi beim anstehenden Umbau im Untergeschoss spielt.

Rot-weiße Absperrbänder verhindern seit Montag den Zutritt zur Lebensmittelabteilung bei Karstadt in Augsburg. Tiefkühlwaren sind ausgeräumt, andere Lebensmittel liegen noch in Regalen. Wie berichtet, erfolgt jetzt ein Umbau der Abteilung im Untergeschoss. Die Wiedereröffnung ist für Donnerstag, 27. Februar, angekündigt.

Karstadt äußert sich nicht zu den Umbauplänen

Auf mehrfache Anfrage äußert sich Karstadt bislang allerdings nicht, was genau hinter den Umbauarbeiten steckt. Seit Tagen wird darüber spekuliert, dass der Discounter Aldi in die Karstadt-Lebensmittelabteilung gehen könnte. Aldi hat sein Interesse am Standort offiziell bestätigt. Es kursieren nun darüber hinaus Spekulationen, wonach Karstadt Lebensmittel und Aldi gemeinsam das Untergeschoss nutzen könnten. Die Karstadt-Haushaltswaren würden in diesem Fall wohl auf eine andere Etage im Haus umziehen. Aldi bestätigt Interesse an Einzug ins Karstadt-Haus

Bei Karstadt in der Bürgermeister-Fischer-Straße wird umgebaut. Einzogen ist ein paar Meter davon entfernt in der Annastraße der Geschenkladen Nanu-Nana. Seit vergangenen Samstag ist der Laden geöffnet. (möh)

