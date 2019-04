06:09 Uhr

Karte zum Blitzmarathon: Das sind die Messstellen im Großraum Augsburg

Wo wird heute beim Blitzmarathon 2019 in Augsburg, Aichach oder Friedberg geblitzt? Hier finden Sie eine interaktive Karte mit allen Blitzern und Messstellen.

Heute heißt es in ganz Bayern: Fuß vom Gas. Denn um 6 Uhr startete der siebte Blitzmarathon im Freistaat. Bis zum Donnerstagmorgen kontrollieren rund 1900 Einsatzkräfte 24 Stunden lang an mehr als 2000 möglichen Messstellen die Geschwindigkeit von Fahrzeugen. Auch in Augsburg und Umgebung müssen Autofahrer am heutigen Mittwoch, 3. April, besonders aufpassen.

Blitzermarathon 2019: Messstellen heute in Augsburg, Aichach und Friedberg

Wo die Messstellen im Großraum Augsburg und Umgebung sind, können Sie mit einem Blick auf unsere interaktive Karte erfahren. Einfach mit der Maus über die einzelnen Punkte fahren und nachschauen, welche Geschwindigkeit wirklich auf den Straßen - ob innerorts oder außerorts - erlaubt ist.

Blitzmarathon 2019 in Bayern ist gestartet

Auch 2018 fand in ganz Bayern ein 24-stündiger Blitzmarathon statt. Obwohl die geplanten Messstellen, wie auch in diesem Jahr, bereits im Voraus veröffentlicht wurden, tappten zahlreiche Raser in die Falle. Von rund 234.000 gemessenen Fahrzeugen waren insgesamt 8466 Fahrer zu schnell unterwegs.

Laut Mitteilung des Bayerischen Innenministeriums schaffte es ein 35-Jähriger mit 89 km/h zu viel auf einer auf 100 km/h beschränkten Straße auf Platz 1 der Geschwindigkeitssünder. (AZ)

