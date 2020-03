Katastrophenfall: Augsburger Stadtmarkt bleibt mit Einschränkungen geöffnet

Plus Das Coronavirus trifft die Wirtschaft hat in Augsburg. Das Beispiel des Thalia-Kaffeehauses mit Kinobetrieb und der City-Galerie zeigen, wie fließend die Grenzen sind.

In Bayern gilt wegen der Coronakrise der Katastrophenfall. Dies bedingt massive Einschränkungen für das öffentliche Leben in Augsburg. Betroffen sind Handel, Gastronomie und Freizeiteinrichtungen. Vieles ist nicht mehr erlaubt, teils bleiben Geschäfte geöffnet. Mitunter sind die Grenzen fließend. Der Stadtmarkt Augsburg ist eines dieser Beispiele.

Ein anderes Beispiel ist das Kaffeehaus Thalia. Im Gebäude am Obstmarkt ist das gleichnamige Kino untergebracht. Seit Dienstag muss Kinobetreiber Franz Fischer aufgrund der staatlichen Weisung seine beide Kinos Thalia und Mephisto (Karolinenstraße) schließen. Der Kinobetrieb ruht. Im Kaffeehaus geht der Betrieb weiter – am Dienstag läuft es noch wie immer. Ab Mittwoch gelten eingeschränkte Zeiten.

Der Aushang am Mephisto-Kino zeigt, dass der Kinobetrieb ruht. Das Kaffeehaus Thalia, in dem auch in Kino sitzt, bleibt eingeschränkt geöffnet. Bild: Michael Hörmann

Kaffeehausbetreiber Fischer ist in diesem Fall ebenfalls an staatliche Vorgaben gehalten. Die Öffnungszeiten für Restaurants sind beschränkt. Im Fall des Thalia Kaffeehauses sieht es nun so aus, dass montags bis sonntags von jeweils 8 bis 15 Uhr geöffnet ist. So teilt es Fischer den Gästen in einem Aushang mit.

Coronakrise: So läuft es auf dem Stadtmarkt in Augsburg

Ebenfalls fließend sind die Grenzen auf dem Augsburger Stadtmarkt. Weil Lebensmittel verkauft werden, bleibt er geöffnet. Dies teilte die Stadt bereits mit. Etwas bürokratisch formuliert heißt es aber weiter, „dass die Strukturen in der Fleischhalle und Viktualienhalle der Verfügung der Staatsregierung angepasst werden“. Da es Imbissbetriebe in diesen Hallen gibt, ist gegenwärtig davon auszugehen, dass diese besondere Auflagen erhalten oder vielleicht geschlossen bleiben. Details sollen am Dienstag abgestimmt werden. Der Stadtmarkt wird auch während der Coronakrise zu den üblichen Zeiten öffnen.

Coronakrise: So läuft es in der City-Galerie

Wie berichtet, sind auch im großen Einkaufszentrum City-Galerie die Grenzen fließend, wer jetzt öffnen darf und wer schließen muss. Feneberg als Lebensmittelgeschäft gehört zu den Filialen, die weiterhin für die Kunden da sind. Die strengen Regelungen treffen den Handel in Augsburg hart.

Bei Sport-Scheck in der City-Galerie ruht der Betrieb ab Mittwoch. Hier ist zu hören, dass Mitarbeiter während der Geschäftsschließung womöglich wegen des anstehenden Saisonwechsels im Laden einen Umbau vornehmen.

