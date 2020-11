vor 32 Min.

Kaufhausdieb auf frischer Tat erwischt

Der Ladendetektiv eines Kaufhauses stellte einen Dieb beim Verlassen des Gebäudes. Der schubste ihn aus dem Weg und konnte erst durch die Polizei aufgehalten werden.

Auf frischer Tat wurde ein 30-Jähriger in einem Kaufhaus in der Bürgermeister-Fischer-Straße beim Ladendiebstahl ertappt. Der Ladendetektiv beobachtete am Freitagnachmittag den Mann, wie er einen Gegenstand aus dem Kaufhaus einsteckte, so die Polizei. Beim Verlassen des Geschäfts wurde er vom Ladendetektiv angesprochen. Daraufhin schubste der 30-Jährige den Mitarbeiter weg und floh.

Polizei stoppt Ladendieb in Augsburg

Die zwischenzeitlich alarmierte Polizeistreife konnte den Täter nach kurzer Verfolgung festnehmen. Dagegen wehrte sich der Ladendieb und musste schließlich gefesselt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden Waren im Gesamtwert von mehr als 700 Euro aufgefunden. Einige dieser Gegenstände stammten offenbar aus einem weiteren Geschäft und wurden sichergestellt. Gegen den Mann wird nun wegen räuberischen Diebstahls, Körperverletzung zum Nachteil des Ladendetektivs und Widerstand gegen Polizeibeamte ermittelt. (att)

