Kein Ersatztermin für den Plärrer? Schausteller bangen um ihre Existenz

Nach der Absage des Gögginger Frühlingsfestes und des Osterplärrers hat der Schwäbische Schaustellerverband für Freitagabend eine Krisensitzung einberufen. Laut Vorsitzendem Josef Diebold geht es nun um Existenzen.

Zwar hatten sich ein paar Festwirte und Schausteller nach der städtischen Pressekonferenz zum Coronavirus am Mittwoch noch mit Ordnungsreferent Dirk Wurm zusammengesetzt. Doch ein von ihnen erhoffter Ersatztermin für den Osterplärrer sei bei dem Gespräch nicht herausgekommen, sagt Diebold. „Wir müssen jetzt schauen, dass die Betriebe nicht kaputt gehen.“ Die meisten Schausteller und Festwirte leben vom Saisonbetrieb, so auch der Augsburger Heino Steinker.

Schausteller sind auf Einnahmen des Augsburger Plärrers angewiesen

Der 55-Jährige bewirtschaftet auf dem Plärrer das Almdorf, seine Tochter Stefanie Schmidt den Crêpes-Stand. Er sagt, sein Geschäft sei auf den Augsburger Plärrer ausgelegt. Steinker erklärt, warum die Absage für ihn eine finanzielle Katastrophe bedeutet. Als Schausteller nehme man für sein Fahrgeschäft oder seinen Stand einen Kredit in Millionenhöhe auf. Darauf habe man keine monatliche, sondern eine vierteljährliche Belastung. Da er einen Saisonbetrieb habe, schaffe ihm jedes Augsburger Volksfest ein notwendiges finanzielles Polster. „Nach jedem Plärrer zahle ich viel Geld ein, das für den Kredit abgebucht werden kann. Jetzt ist der Plärrer abgesagt, jetzt habe ich ein Problem.“

Er fragt sich, ob der Staat Kredite stunden könne, wenn er schon solche Veranstaltungen ausfallen lässt. Steinker bleibe nun nichts anderes übrig, als mit seiner Bank Kontakt aufzunehmen. „Es ist alles wie verhext. So etwas habe ich noch nie erlebt“, meint der Augsburger, der in seiner Misere auch an seine Mitarbeiter und Zulieferer denkt. Darunter seien auch Familien, die in Rumänien ein Haus gebaut und mit dem Verdienst auf dem Plärrer gerechnet haben.

Vonseiten der Stadt gibt man sich noch bedeckt, wie es weitergeht. Man stehe noch in engem Austausch mit Schaustellern und Festwirten, so Ordnungsreferent Dirk Wurm. Aktuell sei es noch zu früh, um etwas Konkretes mitzuteilen.

