vor 40 Min.

Kein gemeinsames Gebet an Allerheiligen auf dem Westfriedhof

Corona verändert die Zeremonie am 1. November. Die Geistlichen werden aber trotzdem die Gräber segnen.

Auf dem Westfriedhof in Pfersee ist es an Allerheiligen (1. November) Tradition, dass die Geistlichen die Besucher um 14 Uhr zu einem gemeinsamen Gebet vor der Aussegnungshalle einladen. Wegen der Corona-Pandemie gibt es in diesem Jahr nach Angaben von Pfarrer Franz Götz (Herz Jesu) einen anderen Ablauf, auf das gemeinsame Gebet wird aus Gründen des Infektionsschutzes verzichtet. "Wir werden den Besuchern stattdessen ein Gebetsblatt anbieten, das sie für ein persönliches und familiäres Gebet am Grab verwenden können", sagt er. Darüber hinaus würden die Geistlichen durch den Friedhof gehen und die Gräber mit Weihwasser segnen. (bau)









Themen folgen