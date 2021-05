14:20 Uhr

Keine Parteiveranstaltungen mehr in Augsburger Schulen - AfD der Grund?

Plus Der Stadtrat schließt Veranstaltungen von Parteien an Augsburger Schulen künftig aus. Gemeint ist wohl vor allem die AfD, ohne dass deren Name fällt. Die stimmt dem Verbot zwar zu, kontert aber.

Von Stefan Krog

Parteien und Wählervereinigungen werden künftig mit Veranstaltungen aus städtischen Schulen und deren Turnhallen verbannt. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Stadtrat gegen Stimmen aus der Opposition. Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne) sagte, parteipolitische Anfragen für die Nutzung von Schulräumen seien selten, gleichwohl verstehe man Schulen bewusst als Orte besonderer Neutralität, die man erhalten wolle. Gerade wenn sich Schüler an ihrer Schule gegen Diskriminierung und Rassismus einsetzen, wolle man verhindern, dass bei möglichen einzelnen Parteiveranstaltungen gegen diese Ziele verstoßen werde.

