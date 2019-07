06:00 Uhr

Keine leichte Aufgabe: So hat die Firmenübergabe bei Familie Eichner geklappt

Firmenübergaben sind für manche Unternehmer ein Graus. Denn einen Nachfolger zu finden, ist schwer. Familie Eichner erzählt, wie es bei ihr geklappt hat.

Von Silvia Kämpf

Peter Eichner kann sich glücklich schätzen. Ihm ist vergönnt, wovon viele seiner Unternehmerkollegen träumen: Er konnte seinen Betrieb an ein Familienmitglied weitergeben. Tochter Melanie Eichner, 33, die ihren Meistertitel 2010 mit dem Betriebswirt des Handwerks (Hwk) krönte, führt die Arbeit im bewährten Stil seit Anfang des Jahres fort.

Obwohl Melanie Eichner als Inhaberin firmiert, ist Peter Eichner, 65, weiterhin vier Tage pro Woche im Unternehmen – und das nach 40 Berufsjahren. Für den totalen Ausstieg hat er sich auch deshalb keine Deadline gesetzt, weil er der Überzeugung ist, dass der Kunde auch einen „leisen Ausstieg“ spüren würde. Deshalb will er seiner Arbeit nachgehen, so lange es – gerade gesundheitlich – möglich ist.

Die Eichners vermissen die Lobby fürs Handwerk

Denn wie er es darstellt, ist Selbstständigkeit für ihn eine Verpflichtung: Ein Betrieb sei gewissermaßen „wie ein eigenes Kind“, sagt er. Umso mehr freut ihn auch die elegante familiäre Lösung. Dabei sind sich Vater und Tochter mit manchem Lehrer und Schulleiter einig, dass das Handwerk heute keine große Lobby mehr genießt. Zwar suche mancher Kunde händeringend einen Vertreter eines bestimmten Gewerkes, aber aufgrund der boomenden Baubranche seien die Wartezeiten lang. Mancher werde gar ganz abgewiesen.

So scheint das Handwerk zwar immer noch goldenen Boden zu haben, aber der Status des höheren Bildungsabschlusses wiege bei Eltern heute schwerer. „Unverständlich“, für die beiden Eichners, nach deren Meinung nicht jedem die akademische Laufbahn im Blut liegt. Ein junger Mensch im Anzug, den Laptop unterm Arm, genieße aber einfach mehr Ansehen als ein Handwerker in verkleckster Maler-Montur. Das spürt auch die Handwerkskammer zunehmend und steuert, mittlerweile erfolgreich, mit verschiedenen Programmen wie „Lehre macht Karriere“ gegen.

Auch die IHK versucht, die Akademisierungstendenzen in ver-nünftige Bahnen zu lenken. Davon erhofft man sich auch, mehr Nachfolger für zur Übergabe anstehende Betriebe zu gewinnen. Allein im Bereich der Handwerkskammer suchen laut einer Schätzung in den kommenden sieben bis acht Jahren rund 2100 Betriebe einen passenden Nachfolger.

Bei Eichners war die Suche von Erfolg gekrönt. Sie gehören zu dem Drittel an Unternehmen, die laut Hwk einen Übergang innerhalb der Familie hinbekommen. Auf Nachfrage sagt Melanie Eichner: „Bammel“ vor der Verantwortung habe sie eigentlich nicht gehabt, vielmehr „gehörigen Respekt“. Denn wenn es plötzlich das eigene Risiko ist, sei es doch noch einmal etwas ganz anderes. „Wir kommen gut miteinander aus“, sagt das Vater-Tochter-Gespann. Als neue Inhaberin der Firma Eichner mit sechs Beschäftigten in der Dr.-Schmelzing-Straße, erklärt Melanie: „Ich bin in die Firma reingewachsen.“

Entsprechend lange muss sie überlegen, um einen Beruf zu nennen, den sie lieber oder genauso gerne ergriffen hätte. Nach einigen Minuten fällt ihr doch noch einer ein: „Floristin vielleicht.“ Ihr Vater hätte sich vorstellen können, Schreiner zu sein. Sein Gesicht spricht Bände. Eine gelungene Arbeit aus Holz in Händen zu halten, müsse ein wunderbares Gefühl sein.

Mehrzahl der Betriebe in Augsburg geht an Dritte

Trotz mangelnder Lobby war laut Peter Eichner die Entscheidung seiner Tochter „absolut freiwillig“. Und das ist gut so. Denn auf diese Weise ging der Generationswechsel ebenso reibungslos wie lautlos vonstatten. Mancher Kollege könne sich schon glücklich schätzen, wenn er sein Unternehmen an einen langjährigen Mitarbeiter aus den eigenen Reihen übergeben kann. Laut HWK gehen zwei Drittel der Betriebe, die sich bei der Kammer zum Thema haben beraten lassen, an Dritte. Gut 70 Prozent davon werden erfolgreich weitergeführt. Bei den Übergaben innerhalb der Familie liegt die Erfolgsquote etwas höher. Das zeichnet sich auch bei den Eichners ab.

Die beiden scheinen sich optimal zu ergänzen. Meist brechen sie um 7 Uhr morgens zu ihren Baustellen auf. Während Peter Eichner derjenige ist, der Tapezieren von der Pike auf gelernt hat, widmet sich Melanie eher der Farbe. Die weiß sie in unterschiedlichen Techniken anzubringen.

