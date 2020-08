vor 17 Min.

Kellerbrand entpuppt sich als Feuer in Lichtschacht

Die Feuerwehr rückte am Mittwoch nach Lechhausen aus.

Die Berufsfeuerwehr wurde wegen eines vermeintlichen Kellerbrandes nach Lechhausen gerufen. Vor Ort stellte sich die Lage etwas anders dar.

Ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Neuburger Straße ist am Mittwoch gegen 14 Uhr gemeldet worden. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte schnell die genaue Lage des Feuers ausmachen.

Vermutlich wegen einer achtlos weggeworfenen Zigarettenkippe hatte sich in einem Kelllerschacht Papier und trockenes Laub entzündet. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Es wurden weder Menschen verletzt noch entstand ein Sachschaden. (AZ)

