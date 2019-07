vor 32 Min.

Kilometerlange Staus auf der B17: Darum wird jetzt gebaut

Die B17 in Augsburg wird zur Staufalle. Autofahrer ärgern sich über Behinderungen. Es gibt Gründe, warum jetzt - außerhalb der Ferienzeit - gebaut wird.

Von Michael Hörmann

Es ist ein 1,5 Kilometer langer Streckenabschnitt im Stadtgebiet Augsburg, der Autofahrern gegenwärtig viel Verdruss beschert. Auf der B17 geht es zwischen den Anschlussstellen Eichleitnerstraße und Messe nur zäh voran. Seit Montag laufen die Arbeiten. Kilometerlange Staus sind an der Tagesordnung. Der Fahrbahnbelag wird saniert. Daher steht Autofahrern jeweils nur eine Spur in jede Richtung zur Verfügung. Ortskundige Autofahrer weichen aus, was dann in Göggingen und Inningen zu hohem Verkehrsaufkommen führt. Diese Verkehrslage wird noch länger dauern. Die Arbeiten an der B17 laufen bis 30. Juli.

Viele Autofahrer fragen sich, warum die Arbeiten an der B17 außerhalb der Ferienzeit stattfinden. Für die Arbeiten ist das Staatliche Bauamt zuständig. Es arbeitet bei der Koordinierung des Baustellenplans eng mit der Stadt Augsburg zusammen. Die Kooperation führt zu einer Erklärung, warum jetzt das B17-Teilstück saniert wird.

Die Stadt Augsburg baut in der Eichleitnerstraße

Die Stadt hat ihrerseits eine Baustelle in der Eichleitnerstraße. Sie führt vom Media Markt in Richtung B17-Anschlussstelle Eichleitnerstraße. Zwei neue Ampeln wurden installiert. Jetzt erfolgt die Fahrbahnsanierung. Die Eichleitnerstraße ist daher teilweise für den Verkehr gesperrt. Wegen der wechselseitigen Verkehrsbeziehungen habe sich eine zeitliche Überschneidung der umfangreichen Straßenbauarbeiten angeboten, heißt es. Die beiden Baustellen, die im Stadtgebiet Augsburg laufen, sind ein Argument für die jetzige Bauphase auf der B17.

Es gibt im Sommer noch eine weitere Großbaustelle auf der stark befahrenen Bundesstraße. Diese fällt dann tatsächlich in die Ferienzeit. In der dritten und vierten Augustwoche wird die B17 auf Höhe Stadtbergen saniert. Hier wird dann zwischen Leitershofer Straße und Bürgermeister-Ackermann-Straße nur eine Spur zur Verfügung stehen. In dem Bereich gibt es massive Spurrillen. Wie es weiter heißt, müssen die beiden B17-Bauprojekte zeitlich versetzt terminiert sein.

