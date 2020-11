vor 43 Min.

Kind in Oberhausen klemmt sich Daumen in Puppenwagen ein

In einer Kita in Oberhausen hat sich ein kleines Mädchen den Daumen in einem Puppenwagen eingeklemmt und so einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Schrecksekunde in einer Kindertagesstätte in Oberhausen: Ein kleines Mädchen hatte sich am Donnerstagnachmittag beim Spielen seinen rechten Daumen in dem Klappmechanismus eines Puppenwagens eingeklemmt. Laut Notruf der Einrichtung wurde der Daumen schon ganz blau. Die Berufsfeuerwehr Augsburg rückte aus und befreite das Mädchen mit einem Kleinwerkzeug aus ihrer misslichen Lage. Der Notarzt brachte das Kind schließlich ins Krankenhaus.

Wie die Berufsfeuerwehr mitteilt, konnte das Mädchen selbst aus dem Kindergarten heraus laufen. Beim Anblick der Feuerwehrleute und den vier roten Feuerwehrfahrzeugen sei dem Mädchen dann sogar ein Grinsen über die Lippen gehuscht, heißt es in der Pressemeldung. (nist)

