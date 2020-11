vor 41 Min.

Kinder suchen in einem Augsburger Wald nach Dachsspuren

Plus Kinder machen sich auf die Suche nach Dachsspuren in einem Wald in Pfersee. Der Landesbund für Vogelschutz will sie so der Natur näherbringen.

Von Diana Zapf-Deniz

Eine Gruppe Grundschulkinder trifft sich auf einem Parkplatz bei einem Wäldchen in Pfersee. Sie sind heute Naturforscher, denn noch vor dem Teil-Lockdown sind sie in einer Mission unterwegs. Sie möchten Dachsspuren finden und einen Gipsabdruck vom Trittsiegel gießen.

Manuel Paula ist Wildnispädagoge und Fährtenleser. Er hilft den Mädchen und Jungen, ihren Auftrag zu erfüllen. Sonja Wagner ist auch mit im Team der Naturkindergruppe des Landesbundes für Vogelschutz in Bayern, Kreis Augsburg. Doch wie kommt man nun einem Dachs auf die Spur?

Landesbundes für Vogelschutz hat eine Naturkindergruppe

Das Team bewegt sich querwaldein. Dabei kommen sie an Nistkästen vorbei. "Was ist das für ein flacher Nistkasten? Ist der etwa für einen Pfannkuchenvogel?", fragt Paula die Kinder augenzwinkernd. Die lachen. "Nein", ruft ein Junge, "die sind für die Fledermäuse." Auf ihrem Weg bleiben alle an einem Baum, in den Buchstaben geritzt sind, stehen. Wagner hat eine Quizfrage: "Warum heißen die Buchstaben Buchstaben?" Die Kinder raten drauflos, auf einmal ruft ein Mädchen die Lösung in die Runde: "Weil man früher die Runen in Buchen geritzt hat." Volltreffer. "Doch warum ritzte man sie nicht in die Rinde von Linden?", will Wagner weiter wissen. Auch das wissen die Waldexperten sofort: "Diese wäre viel zu rissig und uneben."

Der Dachs ist scheu, doch man kann im Wald auf Spuren von ihm treffen. Bild: Carsten Rehder, dpa

Seit rund einem Jahr ist ein Baum das geheime Lager der Waldkinder. Dort angekommen, bilden sie einen Sitzkreis. "Hört mal in den Tag rein", fordert Paula sie auf. Da legt jeder die Hände an die Ohren und lauscht. "Findet ihre fünf Geräusche? Welches ist das lauteste und welches das leiseste?" Paula hat viele Fragen und rät, Fragen eines Kindes nie mit einer Antwort kaputtzumachen, sondern es durch Hinterfragen immer näher an die Antwort heranzubringen, sodass es selbst darauf kommt.

Die Kinder lernen die Tier- und Pflanzenwelt in Augsburg kennen

"Riecht den Duft des Waldes, streckt die Zunge raus und schmeckt ihn, fühlt ihn auf der Haut. Seht bei Wind nach oben, da Totholz herunterkommen kann. Achtet am Boden auf Stolperfallen. Guckt immer wieder nach hinten, damit ihr wieder zurückfindet, da der Weg zurück anders aussieht als der Hinweg." Als die Kinder dann weiter nach Dachsspuren suchen, lernen sie nebenbei die Giftpflanzen Seidelbast und Eibe kennen. Dann, auf einmal entdecken sie Dachsbauten. "Woran erkennt man, ob ein Dachsausgang benutzt wird oder nicht?", will Paula wissen. "Wenn Spinnweben und Blätter davor liegen, dann wird er nicht benutzt", erklärt ein Mädchen.

Plötzlich sind da auch Spuren und die Kinder werden aufgeregt. "Das ist ein sehr schönes Trittsiegel. Doch woher wisst ihr, dass das von einem Dachs ist?" Die Fährtenleser zählen Krallen und Zehenpolster und begutachten die Bogenform. Es ist tatsächlich von einem Dachs. Die Kinder machen Gipsabdrücke - eine Erinnerung an dieses Waldabenteuer.

