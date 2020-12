vor 42 Min.

Kinder zündeln auf Spielplatz an Skaterrampe

Offenbar waren es Kinder, die auf einem Spielplatz in Lechhausen einen kleinen Brand verursacht haben. Polizei und Feuerwehr rückten an.

Ein Anwohner aus Lechhausen hat am Sonntag kurz nach 14 Uhr einen beginnenden Brand an der Skaterrampe am Spielplatz in der Schackstraße gemeldet. Drei Kinder hätten diesen verursacht und seien danach weggerannt, so der Mitteiler.

Beim Eintreffen der Polizei und Feuerwehr brannten noch Reste von Zeitungen und Werbeprospekten unterhalb der Rampe. Die Flammen wurden gelöscht. Aufgrund der feuchten Witterung war noch kein Schaden entstanden.

Im Rahmen der Fahndung wurden mehrere Kinder in der näheren Umgebung angetroffen, von denen vermutlich zwei für die versuchte Brandlegung infrage kommen dürften. Die Ermittlungen dauern nach Angaben der Polizei an. (ina)

