Kinderarmut: Ein "verstecktes" Problem

Kinder, die nahe an oder unterhalb der Armutsgrenze leben, stechen in der Regel nicht unter ihren Altersgenossen hervor. Sie laufen nicht in Lumpen herum und werden möglichst versuchen, ihre Situation zu kaschieren. Genau dies ist das Problem: Vielen Menschen fällt gar nicht erst auf, wie viele Kinder und Jugendliche auch im vermeintlich reichen Deutschland aus finanziellen Gründen Verzicht üben müssen.

Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung leben in der Bundesrepublik mindestens 21 Pro- zent (!) aller Kinder für mindestens fünf Jahre dauerhaft oder wiederkehrend in Armut. Weitere zehn Prozent haben zumindest kurzzeitig zu wenig Geld. Besonders gefährdet sind, man ahnt es, Kinder alleinerziehender Eltern, Kinder mit geringqualifizierten Vätern und Müttern, aber auch Familien mit drei oder mehr Kindern.

Armut bedeutet für diese Familien nicht, dass sie sich keinen Urlaub leisten können. Die Probleme beginnen bei kleineren, alltäglicheren Dingen: Diese Kinder sind von sozialen und kulturellen Aktivitäten ausgeschlossen, sie können keine Freunde zu sich nach Hause einladen oder mit ihnen ins Kino gehen. Dieser Mangel hat oft dauerhafte Folgen: Während ihre Altersgenossen in einem sicheren Umfeld aufwachsen, sind arme Kinder ständig von Sorge und Angst umgeben. Die schulischen Leistungen leiden darunter – und damit auch die Chance, es später einmal besser zu haben als die Eltern. So setzt sich eine Spirale in Gang, aus der viele auch als Jugendliche und Erwachsene nicht herauskommen.

Wegweisende Veränderungen können nur von der Politik kommen. Im Kleinen aber, vor der eigenen Haustüre, kann jeder einen Beitrag leisten, damit Kinder nicht in Armut leben müssen. Es gibt einige Projekte in Augsburg, die armen Kindern eine Teilhabe am „normalen“ Leben ermöglichen, zum Beispiel das Projekt „Kinderchancen“ oder auch die Stiftung „Kartei der Not“. Denn auch wenn Kinderarmut nicht offensichtlich ist: Es gibt sie auch in unserer Stadt.

